Cumbre en Chascomús: Intendentes radicales, peronistas y del PRO van por una red buscando recursos

El puntapié inicial lo dieron 16 intendentes y más de 20 municipios del interior durante una cumbre en Chascomús. Apuntan al abordaje conjunto de políticas regionales y a la gestión de recursos financieros ante organismos de crédito.

Más de veinte municipios de ciudades intermedias o pequeñas – con no más de 50 mil habitantes- dieron el último martes en Chascomús el primer paso para la creación de una red de municipios con el que buscan potenciar el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades.

El encuentro tuvo como anfitrión al intendente Javier “Chapa” Gastón e incluyó a jefes comunales de distintas tribus del peronismo, radicales y del PRO, que dejaron las diferencias partidarias de lado para pensar en políticas de regionalidad y en la gestión conjunta de recursos económicos ante organismo nacionales e internacionales.

A la mesa se sumaron funcionarios provinciales y municipales junto a representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para intercambiar miradas sobre los desafíos comunes de las ciudades en crecimiento y avanzar en una agenda de trabajo compartida.

En ese marco, el intendente de Chascomús, Javier Gastón propuso la creación del Foro Regional de Intendentes para el Desarrollo y el Crecimiento (FRIDEC), un espacio de “articulación estratégica entre municipios, orientado a fortalecer el desarrollo productivo, la innovación en la gestión pública y la mejora integral de la calidad de vida de las comunidades” expresó.

“Desde Chascomús, Km 0 de la Democracia, propongo crear este Foro, integrado por intendentes de distintos partidos políticos, sobre todo en este contexto tan complejo que atraviesan nuestros municipios” dijo.

La propuesta del FRIDEC contemplaría una agenda anual de encuentros, que combinará reuniones políticas entre intendentes con mesas de trabajo técnicas de los equipos municipales, para abordar de manera conjunta problemáticas vinculadas al empleo, la infraestructura, el ambiente, la planificación urbana y el crecimiento de las ciudades intermedias.

En ese marco, también se planteó avanzar en la conformación de un Consorcio Regional, con el acompañamiento de CAF que permita “fortalecer la cooperación intermunicipal, acceder a asistencia técnica y financiamiento, e impulsar proyectos estratégicos con una mirada de desarrollo sostenible” precisaron.

El Encuentro contó con la participación del vicepresidente corporativo de CAF, Christian Asinelli, junto a representantes del organismo, entre ellos, Guillermo Alves, economista asesor, y Alejo Ramírez, coordinador del programa BiodiverCiudades.

También participaron autoridades de la Provincia de Buenos Aires, entre ellas el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, y el flamante funcionario provincial, Alberto Gelené – intendente bajo licencia de Las Flores- que pasó a ser asesor del Ministro de Infraestructura en la gestión de las Cuencas Hídricas de la Provincia.

¿Qué intendentes y funcionarios participaron de la cumbre en Chascomús?

Además de Javier Gastón estuvieron los siguientes intendentes:

Myriam Mongay (Lezama)

Fernando Raitelli(Brandsen)

Fabián Blanstein (Las Flores)

Francisco Echarren (Castelli)

José Castro (San Miguel del Monte)

Gustavo Barrera (Villa Gesell)

Sebastián Ianantuony (General Alvarado)

Juan Manuel Cerezo (General Las Heras)

Pablo Barrena (Lobería)

Emilio Cordonnier (Ayacucho)

Carlos Rocha (General Guido)

Lisandro Hourcade (Magdalena)

Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita)

Sebastián Walker (Pila)

Nahuel Guardia (General Lavalle)

Acompañaron también funcionarios y equipos municipales, entre ellos:

Germán Cardoso, secretario de Ambiente (Tordillo)

Francisco Roca secretario de Producción (Dolores)

Marcos Jovanovic, presidente del Honorable Concejo Deliberante (General Madariaga)

Javier Volpati, secretario de Producción (General Madariaga)

Guillermo Candia, secretario de Obras Públicas (Saladillo)

Anabela Fasano, subsecretaria de Obras Públicas (Saladillo)

Gabriel Videla, secretario de Hacienda (Pinamar)

Agustina Climente, directora de Producción (Pinamar)

Cipriano Pérez del Cerro, secretario de Gobierno (Chascomús)

Leandro Bordalecou, secretario de Desarrollo Social (Chascomús)

Julieta Spina, secretaria de Turismo, Deportes y Cultura (Chascomús)

Pablo Nápoli, secretario de Modernización y Gestión Pública (Chascomús)

Marcelo Teileche, secretario de Hacienda y Producción (Chascomús)

José Yezza Ross, subsecretario de Recursos Humanos (Chascomús)

Enrique Inciarte, subsecretario de Educación, Infancias y Juventudes (Chascomús)

Desde la organización destacaron que el Encuentro Regional representa un primer paso clave en la búsqueda y construcción de políticas públicas, “con una mirada regional y transversal, que nos permita potenciar el crecimiento y el desarrollo de nuestras comunidades” explicaron.

También es concebida como “una herramienta para trabajar juntos en la búsqueda de recursos económicos y financieros a los que, de manera individual, hoy no tenemos acceso” indicaron.

