Mauricio Saavedra de Naturaleza de Cerca aclara

El titular del portal NATURALEZA DE CERCA Mauricio Saavedra expresa en su fan page.

Hoy vengo con una aclaración. «Naturaleza de Cerca» arrancó como un proyecto fotográfico de fauna y es cierto que con el paso de los años ha ido evolucionando, cambiando. Sin embargo, tengo que aclarar que lo hago desde un lugar de aficionado, no soy veterinario, ni biólogo ni docente. Y a esto lo digo porque en este último tiempo me llegan muchas consultas de personas de mi ciudad que encuentran animales heridos y quieren que yo me haga cargo o que me consultan qué pueden hacer con ellos. Como seguramente vieron, en algunos casos hemos podido reinsertarlos en su hábitat o he podido orientarlos en qué hacer, pero en realidad no es mi trabajo y tampoco es ético que yo lo haga. Yo no tengo una protectora de animales ni cuento con un refugio o algo parecido. En Las Flores (Bs. As.), lamentablemente, no existe un lugar así ni persona que lo haga (que yo sepa). Mi trabajo es puramente de difusión, visibilizacion e información a través de imágenes, filmaciones y charlas. Me alegra saber que hay gente comprometida con la fauna silvestre y que les interesa el bien de los animales; pero tenía que aclarar esto porque alguien está pasando mi número de manera errónea, y no estoy pudiendo dar solución a tantos problemas que surgen día a día.

Muchísimas gracias por entender.

Mauricio «Dibu» Saavedra

Naturaleza de cerca

