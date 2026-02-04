Boletín Municipal: Blanstein con Kicillof firmó para la adquisición de maquinaria vial

EL INTENDENTE FABIAN BLANSTEIN FIRMÓ CONVENIOS CON EL GOBERNADOR KICILLOF

El encuentro entre el jefe comunal de las Flores y el gobernador de la provincia de Buenos Aires sucedió en la mañana de ayer en el Salón de los Acuerdos del Palacio Provincial en la ciudad de La Plata.

Junto a otros 12 intendentes de diferentes distritos bonaerenses, Fabián Blanstein rubricó convenios de Leasing mediante los cuales se podrá adquirir maquinaria vial, equipos de salud, equipamiento de construcción y vehículos de todo tipo.

Participaron también de la reunión de trabajo, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

Es importante destacar que la línea Provincia Leasing, financia bienes de capital por hasta el 100% de su valor, en hasta 48 cuotas.

El intendente Blanstein, en su primer encuentro como titular del ejecutivo con el gobernador Axel Kicillof, compartió este momento especial con los intendentes Nelson Sombra (Azul), Marisa Fassi (Cañuelas), Fernanda Astorino Hurtado de Capitán Sarmiento, Iván Villagrán (Carmen de Areco), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Juan Carlos Apella (General Belgrano), Lucas Ghi (Morón), Eva Mieri (Quilmes), Mauro Poletti (Ramallo), Alejandro Armendáriz (Saladillo), Ricardo Alessandro de Salto y Julio Zamora de Tigre.

ESTE FIN DE SEMANA “CARNAVAL 2026” EN ROSAS

El sábado 7 y el domingo 8, con entrada libre y gratuita, se realizará el Carnaval 2026 en Rosas.

La comunidad podrá disfrutar de dos noches con muchas propuestas y que serán a beneficio de las Escuelas Primarias N° 9, N° 27 y N° 29 y del CEPT N° 37, instituciones educativas de la localidad de Rosas.

Se espera la participación de disfraces en distintas categorías tanto para niños como para adultos: individual, dupla, mascota y también carrozas.

También habrá shows musicales con la actuación de Nery y su cumbia y Luna Negra, quienes estarán el sábado. En tanto el domingo se presentará Bauti y sus teclados.

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE MARZO

La Secretaría de Economía y Modernización comunica a los contribuyentes que se prorroga hasta el 31 de marzo de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria 2025.

Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar sus deudas vencidas de tasas e impuestos municipales.

La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses:

70% por pago al contado; 50% en hasta 12 cuotas; 30% en hasta 36 cuotas; con cuotas mínimas de $2.000.

Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de agosto de 2025 hasta la fecha de acogimiento.

