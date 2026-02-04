Contadora Municipal María Guerendiain: “La ley de presupuesto provincial prevén mecanismos para compensar excesos”

En la mañana de “El Periodístico” conversamos con la contadora María José Guerendiain afectada al área finanzas del municipio de nuestra ciudad. La profesional se encargó de manifestar su apartamiento de la política, expresando que no observa ningún medio de comunicación, y trabaja con el mismo énfasis con la administración Gelené, como cuando estuvo Ramón Canosa y ahora con el interinato del profesor Blanstein.

Lo centralizado de la entrevista, estuvo basada en la publicación del medio platense Realpolitik sobre las acusaciones al intendente Gelené, “funcionario de Axel Kicillof desapareció 12 millones destinados a la construcción de un establecimiento educativo”

En el interior imploran el nombre de la funcionaria responsable de área finanzas, donde técnicamente aclaró los distintos detalles sobre la caída del proyecto educativo a cargo de la empresa contratista Baubensof SRL sobre el CFI, ubicado en la Av. Del Carmen y Martín Fierro. Sobre el sugestivo titulo y contenido de la nota, la contadora lo catalogó como: “la nota tiene distorsionado el título, porque después el informe interno, lo explica todo…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA.

