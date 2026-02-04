La Buena Noticia: Habilitan nuevo espacio público y firman convenio para museo en El Bolsón

Durante los festejos por el centenario de la localidad, se inauguró la Plazoleta de la Cooperación y se suscribió el acuerdo que formaliza la cesión de la Torre para albergar al Geomuseo, que celebró su primer año superando los diez mil visitantes.

“Hace algunos años propusimos reubicar el Geomuseo con la idea de dar a este lugar un uso educativo, científico, cultural y turístico. También asumimos el compromiso de poner en valor el espacio exterior. Y porque creemos que lo que hacemos tiene sentido cuando es para todos, cuando fortalece la vida en comunidad, proponemos que este espacio se llame Plazoleta de la Cooperación, porque la cooperación es la base de la vida comunitaria”, expresó el presidente de Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. (Coopetel), Marcelo Contardi.

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, celebró el primer año del Geomuseo en el edificio de la Torre y destacó su valor histórico y comunitario: “Este espacio es el resultado del trabajo de toda una vida de Isabel y Eduardo, que reconocemos como parte de la historia de El Bolsón en este camino al centenario. También constituye un justo reconocimiento a la cartografía y al legado del doctor Rodolfo Venzano, por su aporte al conocimiento del territorio”.

“Quiero destacar y agradecer a Coopetel por el cumplimiento del acuerdo y por la puesta en valor de este espacio público, que se suma a los lugares de encuentro de la ciudad. Es un espacio accesible, de integración y de comunidad, y eso es lo que buscamos cada vez que inauguramos un nuevo espacio público”, agregó el intendente.

Durante la jornada se llevó adelante la firma del convenio entre la Municipalidad y Coopetel, mediante el cual se establece la cesión de uso del edificio La Torre y del espacio de la plazoleta, para el funcionamiento del Geomuseo bajo la administración de la Fundación Cooperar.

Un aniversario, varios festejos

La obra de la Plazoleta fue impulsada por una comisión a cargo del consejero Adalberto Policani, comenzó el 2 de diciembre y se completó en 36 jornadas de trabajo, finalizando en tiempo récord para el centenario de la localidad. Los trabajos se realizaron con mano de obra local y materiales adquiridos a proveedores de la zona.

En este contexto, el Geomuseo Eduardo Lucio cumplió un año desde su reapertura, con más de 10 mil visitantes, el reconocimiento del Concejo Deliberante como proyecto de interés científico, educativo, turístico y cultural, y una fuerte experiencia de resiliencia tras el incendio de Confluencia 2025, que afectó al antiguo predio del museo, mientras que gran parte del patrimonio fue resguardado gracias a su traslado previo al edificio de la Torre. En el marco de este aniversario, también se inauguró la Sala de Mapas 3D Rodolfo Venzano, un espacio que pone en valor su legado científico y su aporte al conocimiento del territorio.

El director del Geomuseo, Agustín Quesada, destacó el crecimiento del espacio y su propuesta educativa: “Con todas las letras, este es el primer Geomuseo de la Argentina. Fue un año de mucha experimentación, ampliando públicos, con arte, música y propuestas diversas, y hoy estamos recibiendo más de cien personas por día en temporada alta”.

En la misma línea, la cofundadora del primer Museo de Piedras Patagónicas y asesora técnica del Geomuseo, Isabel Giraudio de Lucio, subrayó la importancia del conocimiento científico para el cuidado del territorio: “Conocer, valorar y defender lo nuestro es fundamental. Sin ciencia no hay soberanía. Lo que no se conoce no se cuida y no se valora”.

La celebración del aniversario del Geomuseo inauguró con la participación de la Camerata Académica de la Fundación Cooperar, concurrió una gran cantidad de vecinos de la comunidad, tuvo cobertura de medios locales y se emitió en vivo por CoopTV.

