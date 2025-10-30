30 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Intendente Nelson Sombra contó parcialmente la reunión con Vialidad

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

“Fue un encuentro muy ameno, agradecimos la pronta respuesta que tuvimos, claramente la motivó la respuesta de la carta al amparo que nosotros habíamos planteado, yo en ningún momento quise personalizar,  sino entiendo que es Vialidad Nacional quien hace la respuesta (sobre el no reconocimiento del mal estado de la ruta), no quien escribe (apoderado), fuimos en ese sentido agradecidos por la pronta respuesta para poder tener la reunión, creo que fue un buen gesto, nobleza obliga, el administrador pidió disculpas y dijo que no fue la visión de ellos, para nosotros sí fue vialidad, igual la semana que viene la Justicia se deberá expendir sobre el amparo que nosotros presentamos que  es sobre el mantenimiento de un tramo que va de Azul a Cachari en primera instancia, aunque después acordamos que se llega a Las Flores con el mantenimiento de la ruta que es un trabajo de Vialidad inherente e intransferible, pero más allá de lo que exprese el juez creo que en poco tiempo tomaron el compromiso junto con el concesionario, van a empezar con ese trayecto. Seguramente el resto amerita que lo charlen con el intendente Gelené.

Imagen: Nacho Correa Diario El Tiempo de Azul

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Alumnos de la ETI reparan puesto para cargar celulares en Plaza España

14 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Un empate que augura una gran definición del torneo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Convocan a interesados para definir una Feria de Emprendedores

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Alumnos de la ETI reparan puesto para cargar celulares en Plaza España

14 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Un empate que augura una gran definición del torneo

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Convocan a interesados para definir una Feria de Emprendedores

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Intendente Nelson Sombra contó parcialmente la reunión con Vialidad

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.