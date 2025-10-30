El Intendente Nelson Sombra contó parcialmente la reunión con Vialidad

“Fue un encuentro muy ameno, agradecimos la pronta respuesta que tuvimos, claramente la motivó la respuesta de la carta al amparo que nosotros habíamos planteado, yo en ningún momento quise personalizar, sino entiendo que es Vialidad Nacional quien hace la respuesta (sobre el no reconocimiento del mal estado de la ruta), no quien escribe (apoderado), fuimos en ese sentido agradecidos por la pronta respuesta para poder tener la reunión, creo que fue un buen gesto, nobleza obliga, el administrador pidió disculpas y dijo que no fue la visión de ellos, para nosotros sí fue vialidad, igual la semana que viene la Justicia se deberá expendir sobre el amparo que nosotros presentamos que es sobre el mantenimiento de un tramo que va de Azul a Cachari en primera instancia, aunque después acordamos que se llega a Las Flores con el mantenimiento de la ruta que es un trabajo de Vialidad inherente e intransferible, pero más allá de lo que exprese el juez creo que en poco tiempo tomaron el compromiso junto con el concesionario, van a empezar con ese trayecto. Seguramente el resto amerita que lo charlen con el intendente Gelené.

Imagen: Nacho Correa Diario El Tiempo de Azul

About The Author