Inició la obra de las Torres AL MAR en Monte Hermoso

GRUPOSUR y FIDEISA lanzaron el pasado verano un proyecto llamado AL MAR, que se construirá en la zona más exclusiva de Monte Hermoso, en primera línea frente al mar. A pocas semanas de abrirse las suscripciones de la Torre Oeste la temporada pasada, se completó la primer torre; este año se lanzó la segunda Torre y se inció con la obra según lo planificado. Fue un exitoso lanzamiento, tuvo una respuesta muy positiva, era un proyecto que la gente estaba esperando, primera vez que se plantean torres con vista 360° con un gran jardín y amenities. AL MAR, se ubica en la zona más exclusiva de Monte Hermoso del Este, frente al mar. Tiene una ubicación privilegiada por su cercanía: sólo a unas cuadras del centro, a metros del paseo peatonal Aldea del Este, y a la vez, en un entorno natural único con excepcionales vistas al mar. La gente elige este nuevo Monte Hermoso ya que está cerca del centro pero a la vez está rodeado de naturaleza, extensas playas, tranquilidad, no hay aglomeración de gente y emplazado en un entorno natural único. El proyecto arquitectónico es un diseño de los estudios MARTINOLICH arquitectos asociados, quienes presentan dos torres de departamentos frente al mar con un gran jardín central con pileta y amenities. Proponen una gran cantidad de opciones de departamentos, todos cuentan con vista al mar. Cuenta con unidades de 1 y 2 dormitorios, desde los 55m2, para quienes no desean grandes departamentos; con un conveniente plan de pagos, no existente en el mercado en Monte Hermoso frente al mar, por lo que es una opción ideal para particulares y para inversores. Asimismo se estarán lanzando los Semipisos -de 115 y 140 m2-. El diseño de los departamentos reúnen todos aquellos puntos que la gente desea en un departamento frente al mar: grandes terrazas, suites con balcón al mar, todos los ambientes con visuales privilegiadas al mar. Al Mar contará con un importante conjunto de amenities para disfrutar, sin la dedicación que necesita una casa, cuentan con un gran jardín con piscina, parrillas y distintos tipos de espacios al aire libre, será un emprendimiento único en su tipo en Monte Hermoso, torres inmersas en la naturaleza y rodeadas de un paisaje natural único.

Fuente: La Nueva (Bahía Blanca)

