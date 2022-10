El Pte. del Aeroclub agradece el acompañamiento de todos

Después del significativo evento del pasado 9 de Octubre, hoy dialogamos con el máximo referente de la institución Alejandro Paniagua…» Luego de casi 20 días del Festival, simplemente agradecer a toda la gente, a todos los que participaron, sobre todo Comisión Directiva, alumnos, instructores, personas que se acercaron y colaboraron, el apoyo del municipio, emprendedores, auspiciantes en especial el apoyo del público que superó nuestras expectativas y el comportamiento en general de todos. Las instituciones quedaron muy contentas, CUF, El Taladro, Bomberos, ALMA, se duplicó la gente que se acercó y fue todo fantástico…..Esto nos compromete a más eventos, en noviembre tenemos reunión de Comisión y hablaremos de cuáles serán los próximos pasos, si lo hacemos el año que viene o hacemos un evento similar cada dos años, todo en base a lo vivido, con aciertos y errores. Siempre plasmé en las reuniones que tenía que ser un bien social, acercar la gente para que conozca nuestras instalaciones y se de cuenta de nuestra actividad, creo que se logró, ahora los fines de de semana llega más gente, se han interesado en los vuelos de bautismo, ser piloto, pasar el día en nuestro predio, nosotros no somos dueños de esto, simplemente administramos el lugar que está a disposición, la idea es lograr participación y que la gente se acerque, pasa en todas las instituciones, si la gente no se acerca, desaparece, también las aeronaves que nos visitaron, el aeroclub de Brandsen, También Carlos Noguera con su aeronave y siempre los protagonistas, aparte de ser la gente, Jorge Malatini, Gustavo Pérez en Paracaidismo, Aeromodelismo, eso me impactó. El ejército, etc. vamos a seguir trabajando para ver si tal vez el año que viene lo podemos hacer. Siempre los espectáculos aéreos hay que trabajarlo con mucho tiempo antes, ponerse de acuerdo con aeroclubes vecinos para no superponer fechas, hacer que el espectáculo sea bueno y la gente concurra, es trabajo pero con dedicación se realiza. Afirmó..!

ENTREVISTA A ALEJANDRO PANIAGUA

