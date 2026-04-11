El Taladro y Ferro chocarán el domingo en el “Orestes Propato”

Jugarán desde las 16 Hs en un partido clásico del futbol florense. No solo habrá futbol de primera en el estadio de la avenida San Martin. En Juventud Unida, el local recibirá a Atlético Las Flores, mientras que en el estadio ferroviario, también desde las cuatro de la tarde, El Hollín será local ante Barrio Traut. Antes, a las 14, Futbol Oficial Femenino.

Por Flavio Iacomini

Se asoma un buen partido mañana domingo en el CEF N° 6. El Taladro, que viene de perder en el final el domingo anterior ante el puntero Deportiva por 2 a 1, buscará la recuperación ante su clásico rival Ferrocarril Roca.

Los ferroviarios, debutaron el fin de semana pasado cuando en su estadio igualaron sin goles ante El Hollín por lo que el objetivo de los dos planteles será sumar en un torneo que ya avizora ser competitivo.

La tercera fecha del torneo se completará con otros dos encuentros en estadio diferentes.

En Juventud Unida, el local intentará aprovechar su condición de localía cuando reciba a un entonado Atlético Las Flores, que ganó en la fecha pasada 2 a 1 sobre Barrio Traut y que si mañana vuelve al triunfo, el rojinegro quedará como único líder del certamen.

En tanto, en el estadio 27 de Abril de Avellaneda y Vidal, El Hollín, de dos empates consecutivos en el torneo, recibirá al duro Barrio Traut de Dardo Pérez. El equipo “amarillo” empató en la primera fecha y perdió con lo justo en la última.

Es válido de destacar que a las 2 de la tarde en las tres canchas, se jugara también la tercera fecha del futbol femenino entre los equipos de los mismos clubes nombrados.

Juventud Deportiva, único líder con seis unidades en el torneo Apertura que organiza la Liga de Futbol de Las Flores, en esta fecha quedará libre sin jugar.

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