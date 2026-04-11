Prof. Favio Folini sobre los Juegos Buenos Aires 2026: «Esperamos gran cantidad de inscriptos»

El próximo lunes dará inicio la inscripción para la máxima cita deportiva bonaerense. A nivel local se espera una importante cantidad de anotados en las diversas disciplinas y al respecto, la 91.5 consultó al actual Secretario de Deportes, Prof. Favio Folini, quien dio su parecer sobre el evento. «La etapa florense siempre es muy activa y este año también esperamos muchos participantes. Básicamente, el formato será muy similar al año pasado con disciplinas para menores, juveniles, personas con discapacidad y adultos. Habrá pequeños cambios en ajedrez, voley, handball, gimnasia y patín. Posiblemente a finales de mayo ya estemos comenzando con la primera etapa». Posteriormente, el funcionario dijo que «en medio del contexto económico no deja de ser una muy buena noticia que el gobierno bonaerense siga apostando por el deporte».

About The Author