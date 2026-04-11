11 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Prof. Favio Folini sobre los Juegos Buenos Aires 2026: «Esperamos gran cantidad de inscriptos»

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

El próximo lunes dará inicio la inscripción para la máxima cita deportiva bonaerense. A nivel local se espera una importante cantidad de anotados en las diversas disciplinas y al respecto, la 91.5 consultó al actual Secretario de Deportes, Prof. Favio Folini, quien dio su parecer sobre el evento. «La etapa florense siempre es muy activa y este año también esperamos muchos participantes. Básicamente, el formato será muy similar al año pasado con disciplinas para menores, juveniles, personas con discapacidad y adultos. Habrá pequeños cambios en ajedrez, voley, handball, gimnasia y patín. Posiblemente a finales de mayo ya estemos comenzando con la primera etapa». Posteriormente, el funcionario dijo que «en medio del contexto económico no deja de ser una muy buena noticia que el gobierno bonaerense siga apostando por el deporte».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

El Taladro y Ferro chocarán el domingo en el “Orestes Propato”

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Ballena Franca»

9 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Esta noche en El Caldero: Verónica Condomí + Matías Betti

11 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

El Taladro y Ferro chocarán el domingo en el “Orestes Propato”

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prof. Favio Folini sobre los Juegos Buenos Aires 2026: «Esperamos gran cantidad de inscriptos»

7 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Ballena Franca»

9 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Esta noche en El Caldero: Verónica Condomí + Matías Betti

11 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.