El verde sigue madurando y cosechó títulos

El Taladro se coronó este lunes feriado campeón en divisional Reserva ganándole en los penales a El Hollín. También consiguió el máximo logró durante el fin de semana en las categorías Sub 11, Sub 15 y Sub 17 en un hecho que marca su apuesta hacia el futuro.

(Por Flavio Iacomini)

El predio Héctor Cuburú de calle Independencia fue el lugar donde en la tarde del sábado la segunda división del Club Atlético El Taladro festejó con su gente el campeonato Oficial Apertura 2025 que organizó con éxito la Liga de Futbol de Las Flores.

Con el arbitraje del saladillense Nicolás Nicoló, el plantel dirigido por Matías Delgado y su grupo de estrechos colaboradores terminó invicto en el certamen liguista y definió desde los doce pasos su consagración tras iguala 0 a 0 ante El Hollín, Los aurinegros, de gran torneo, habían finalizado primeros en la fase regular clasificatoria y en el anterior cruce de final terminaron 1 a 1 con el verde.

El Taladro antes, en su predio de calle Independencia, no había podido con los pibes de Barrio Traut. Los dirigidos por Dardo Pérez le ganaron a los locales por 2 a 0 y se quedaron con el titulo de Sub 13, pero El Taladro durante todo el fin de semana cosechó títulos.

Ganó el de la divisional Sub 11, el de Sub 17 (el sábado en Juventud Unida) y ayer por la tarde el de la Sub 15, en una remontada notable al vencer a Ferro por 3 a 0 de visitante.

De los ocho títulos de las diferentes categorías que puso en juego la Liga de Futbol florense, El Taladro ganó cuatro de ellos. Un buen aliciente de su marcada apuesta hacia el futuro deportivo de la entidad.

