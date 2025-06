Presentaron el proyecto de privatización de la Ruta Nacional 3

Durante la audiencia pública del pasado 11 de junio se presentó el proyecto de privatización de la Ruta Nacional 3, que incluye mejoras en la traza actual y la implementación de nuevos peajes. Los puntos de cobro estarían ubicados en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Coronel Dorrego, lo que generó preocupación entre los asistentes por el impacto económico y la falta de precisiones sobre las obras reales a ejecutar. Aunque se detallaron tareas como repavimentación y señalización, no se habilitó espacio para consultas ni respuestas durante el encuentro. Durante una audiencia pública realizada el pasado miércoles 11 de junio, se presentó el proyecto de privatización de la Ruta Nacional N° 3, que atraviesa el partido de Las Flores y constituye una arteria clave para el tránsito regional y nacional. La iniciativa contempla la continuación de la autopista desde Cañuelas hasta Gorchs, y desde ese punto hasta Bahía Blanca, una serie de trabajos de mejora sobre la traza actual, que incluyen repavimentación, mantenimiento de calzada, demarcación horizontal, renovación de señalética y conservación de banquinas. Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue el anuncio del regreso del sistema de peajes, con la reactivación de puestos existentes y la incorporación de nuevos puntos de cobro. Según lo informado, se instalarían en Gorchs (km 144), Azul (km 290), Chillar (km 380), Tres Arroyos (km 490) y Coronel Dorrego (km 591). Este planteo generó inquietud entre varios de los asistentes, principalmente por la falta de precisiones sobre las obras proyectadas y los criterios técnicos para la ubicación de los peajes. Entre los participantes se encontraron intendentes y funcionarios de municipios directamente afectados por el trazado de la ruta, como Monte, Las Flores, Saladillo, Tandil y Coronel Dorrego. En representación de Azul asistió el secretario de Obras Públicas, Gustavo Vitale. También estuvieron presentes integrantes de la Fundación CEDA, entre ellos Guillermo Andrich, quien tomó la palabra durante la audiencia, y cinco miembros del grupo “Vecinos Autoconvocados de Azul – Autovía Ya”, que desde hace años reclaman una infraestructura vial segura, moderna y sostenible. Uno de los puntos en los que hubo mayor coincidencia fue la necesidad de que el proyecto incluya mejoras reales en los accesos a las localidades, mediante obras como rotondas, iluminación adecuada y mantenimiento, tareas que muchas veces hoy son asumidas por los municipios con recursos propios. A pesar del interés generado, la audiencia no ofreció espacio para preguntas ni se brindaron respuestas a las inquietudes planteadas. Desde la organización se informó que todas las consultas deberán ser canalizadas a través de la página oficial de Vialidad Nacional. El avance del proyecto despierta dudas y críticas, no sólo por el impacto económico que representaría la vuelta de los peajes, sino también por la falta de certezas sobre la ejecución concreta de las obras que la región viene reclamando desde hace años. La Ruta 3 sigue siendo una de las más transitadas y peligrosas del país y el reclamo por seguridad vial continúa vigente.

Fuente: Verte

