Embestida en Avda. 17 de Octubre y Avda. Carmen

En la tarde de este jueves se produjo una colisión entre una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un mayor de edad oriundo de Gral. Alvear y una moto Gilera 110cc. (ver foto) en la que viajaban dos adolescentes. El primer rodado circulaba por Avda. Carmen sentido este-oeste mientras que el ciclomotor venía por Avda. 17 de Octubre sentido norte-sur. Como resultado del impacto, las menores resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital local. Intervino Policía Comunal y SAME.

