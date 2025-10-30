30 de octubre de 2025

Embestida en Avda. 17 de Octubre y Avda. Carmen

33 minutos atrás Fm Alpha

En la tarde de este jueves se produjo una colisión entre una camioneta Toyota Hilux que era conducida por un mayor de edad oriundo de Gral. Alvear y una moto Gilera 110cc. (ver foto) en la que viajaban dos adolescentes. El primer rodado circulaba por Avda. Carmen sentido este-oeste mientras que el ciclomotor venía por Avda. 17 de Octubre sentido norte-sur. Como resultado del impacto, las menores resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital local. Intervino Policía Comunal y SAME.

