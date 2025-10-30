Intendente Alberto Gelené: «Es un año muy difícil y complejo. Trabajaremos para no tener que declarar la emergencia económica”

En el marco de una extensa conferencia de prensa que tuvo lugar esta mañana en el salón rojo municipal, el jefe comunal se refirió a la reunión que mantuvo en las últimas horas en la sede de Vialidad Nacional junto a su par azuleño, Nelson Sombra, en el marco del estadio de la ruta 3, tramo Las Flores-Cacharí-Azul. En otro orden, Gelené se refirió a la situación económica y financiera del municipio. «La crisis aprieta. Estamos cuidando los recursos y trabajaremos para no llegar a declarar la emergencia como lo han hecho Tapalqué y Olavarría», sostuvo. Algunas de sus frases más salientes fueron:

«Como saben ayer participé de una audiencia en la sede de la Dirección Nacional de Vialidad por la situación que padece la ruta 3 específicamente en el tramo Las Flores-Cacharí-Azul con un gran ahuellamiento, roturas y baches muy importantes que realmente ocasionan trastornos muy grandes y riesgos a quienes circulan y no se ve ninguna acción por parte de los responsables de la conservación y mantenimiento que es la Dirección Nacional Vialidad a través de sí o a través de la empresa que es responsable de esas tareas que es Corredores Viales».

«A partir de ese inicio de amparo que hizo la municipalidad de Azul hubo una respuesta del asesor legal de Vialidad Nacional que fue publicada en medios locales, regionales y nacionales. Esa respuesta fue una barrabasada desde el punto de vista técnico, jurídico y político. El intendente Sombra me invitó y accedí porque también es nuestro problema. En un momento de la audiencia y según lo informado por Vialidad la reunión era solamente para los jefes comunales. En una última instancia permitieron incorporar al representante de Autovía Ya, Fernando Sottile (Azul) y a una representante de Estrellas Amarillas que de alguna manera representan al colectivo que no tiene identificación partidaria y política».

«El Ing. Campoy se disculpó de la respuesta de su representante legal. Lo importante era hacer conocer fehacientemente la situación de la ruta en ambos partidos sobre todo el tramo que ya mencioné para pedir acción inmediata en cuanto a los riesgos que ocasiona la situación. Y también de Las Flores hacia Buenos Aires también es dado ver que el pasto invade la calzada, los guardaraill y alcantarillas no se ven. Que hay baches, etc.»

«Estamos culminando un año muy difícil y complejo. Tendríamos que declarar la emergencia económica pero antes hay que consensuar y trabajar entre todos cuidando los recursos municipales que es lo que les pido a todos mis colaboradores en todas las áreas. Les decimos también a nuestras instituciones que lo que piden es realmente lo que necesitan. Estamos haciendo la liquidación de sueldos de este mes con un 5% de aumento a los trabajadores municipales y una suba en la bonificación remunerativa de 30 a 50 mil pesos con todo lo que eso significa buscando ser cautos y eficientes en el uso de nuestros recursos».

«Con este 5% el aumento será del 32% este año contra el 22% del IPC para este 2025. Hacemos este esfuerzo convencidos de que tenemos que seguir incrementando los haberes municipales pero esto es lo que hoy podemos. Lo hablamos con los gremios y lo han entendido. Por otro lado, nuestros proveedores están al día prácticamente. Estamos terminando de pagar septiembre y nos queda octubre y las necesidades inmediatas que hay que afrontar. Es importantísimo que la inflación pueda ser controlado. Esperemos que siga así».

«Estamos terminando las viviendas que comenzamos a construir hace un tiempo. Pienso que antes de fin de año tenemos que tener el sorteo de adjudicación. Son 72 viviendas en un sector y 38 en otro. Estamos un poco demorados en la infraestructura en el caso de las 72 pero estamos haciendo el pavimento, cloacas, gas, pluviales. Las 38 están prácticamente terminadas. Ahí también se hizo el pavimento. Yo felicito a los trabajadores municipales que estuvieron dedicados a esas tareas».

