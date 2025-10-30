Alumnos de la ETI reparan puesto para cargar celulares en Plaza España

Alumnos de la ETI reparan puesto para cargar celulares en Plaza España1 minuto de lectura
Ayer en horas del mediodía, alumnos de Escuela Tecnica de nuestra ciudad, precisamente de 6to año de electromecánica, involucrados en el proyecto de reparación, responsabilidad, mantenimiento y acondicionamiento del sistema, bajo la dirección de los profesores Guillermo Ostrit y Javier Labollita, estuvieron trabajando en la base enclavada en plena Plaza Mitre. El proyecto continúa el año que viene…contaban, y el criterio es incorporarle un pequeño compresor para el inflado de bicicletas. La mano de obra esta a cargo de la institución educativa, mientras que el aporte de los elementos cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Las Flores.