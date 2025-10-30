30 de octubre de 2025

Alumnos de la ETI reparan puesto para cargar celulares en Plaza España

2 minutos atrás Fm Alpha

Ayer en horas del mediodía, alumnos de Escuela Tecnica de nuestra ciudad, precisamente de 6to año de electromecánica, involucrados en el proyecto de reparación, responsabilidad, mantenimiento y acondicionamiento del sistema, bajo la dirección de los profesores Guillermo Ostrit y Javier Labollita, estuvieron trabajando en la base enclavada en plena Plaza Mitre. El proyecto continúa el año que viene…contaban, y el criterio es incorporarle un pequeño compresor para el inflado de bicicletas. La mano de obra esta a cargo de la institución educativa, mientras que el aporte de los elementos cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Las Flores.

