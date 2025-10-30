Un empate que augura una gran definición del torneo

(foto gentileza Repettos-ph) Juventud Unida y Barrio Traut igualaron 0 a 0 en el marco de la novena fecha del Clausura. Los albirrojos son los únicos lideres con 15 puntos. Barrio Traut ahora está tercero con 10 unidades y faltan cinco fechas para completar los cuatro “casilleros” de clasificación.

(Por Flavio Iacomini)

“Los Millonarios” anoche no pudieron doblegar al duro Barrio Traut, que ya lució recuperado después de su traspié ante Atlético Las Flores y los dos equipos, que en el estadio de 25 de Mayo y Azul no se sacaron ventajas en la fresca jornada futbolística nocturna, sin dudas que serán protagonistas hasta el final para pugnar por un lugar en la zona de clasificación rumbo a las semifinales.

Juventud Unida tuvo más tiempo la pelota en una posición vertical de juego con su intento por las bandas, pero la firmeza del fondo del amarillo y la seguridad del arquero Juan Marcos Gaimaro, fueron pilares para que el conjunto de Dardo Rivarola en varios lapsos del partido no pasara demasiados sobresaltos.

Fue más activo el conjunto de Adrián Caputo en el mediocampo en el primer tiempo, donde corrió mucho y trató de utilizar las pasadas de Nicolás Dierick, que ganó y perdió en un duelo interesante con el pibe Agustín Ailán, mientras que por el extremo izquierdo ocurrió algo similar con las proyecciones del lateral Ignacio Maciel, taponado en ocasiones en sus incursiones por el buen trabajo del marcador de punta derecho Bruno “Pimpi” Carballo y por volante Elías López. El número ocho de Barrio Traut, jugador clave en el andamiaje del conjunto de Dardo Rivarola, después salió del campo de juego a mitad del segundo tiempo por una dolencia fisca en su pierna derecha.

El que primero tuvo la chace de ponerse en ventaja fue Barrio Traut, cuando al minuto de juego Ary Amicone ganó en velocidad por izquierda y remató de zurda a las manos del seguro Manuel Lacoste.

Luego, un rato más tarde, el nueve del amarillo lo volvió a tener, pero en su corrida hacia al área, perdió en el duelo con el arquero Lacoste que se anticipó y tapó bien abajo.

Juventud Unida tuvo también sus opciones y buscó con Braian Lozano y Tomás Osterrieth en ofensiva, pero siempre estuvo presente la celosa marca del fondo de Barrio Traut que sin complejos sacó todo lo que el “tiraron” con Jonatán Cartasso y Andrés Fuchila en la zaga central.

El ingreso del juvenil Wenceslao Rivas en el segundo tiempo, le dio más dinámica al sector izquierdo de Juventud Unida, pero el partido continuó siendo muy similar también en la etapa complementaria.

Con el albirrojo en su búsqueda de quebrar el planteo de contención del amarillo, pero también atento para no descuidarse atrás, donde jugaron bien los centrales Lautaro Diaz y Enzo Silva, estos dos jugadores habitualmente juegan en Reserva.

Con el arbitraje de Carlos Servidio, el encuentro postergado por la lluvia del lunes de la novena fecha, terminó igualado y dejó abierto lo antes señalado.

Juventud Unida, único puntero con 15 puntos, en la próxima quedara con fecha libre, mientras que Barrio Traut, que transita el torneo tercero con 10 unidades, el próximo domingo a las 16,30 se cruzará con Juventud Deportiva.

Juventud Unida: Manuel Lacoste, Lautaro Díaz, Ignacio Maciel, Nicolás Dierick, Joel Schoutem, Enzo Silva, Tomás Osterrieth, Joaquín Ametrano, Braian Lozano, Facundo Magno, Thiago Kobarynca, Relevos: Gerónimo Valerio, Agustín Gil, Fabricio Ostrit, Stefano Luciani, Juan Matías Di Tarsio, Wenceslao Rivas, Alexis Ponce. D.T: Adrián Caputo. Ayudante de Campo: Santiago Silva. P.F. Melina Biasutti.

Barrio Traut: Juan Marcos Gaimaro, Jonatán Cartasso, Nehuén Iancarelli, Bruno Carballo, Leonel Vitelli, Andrés Fuchila, Facundo Laspiur, Elías López, Ary Amicone, Tomás Vilela, Agustín Ailán. Relevos: Walter Jaime, Ariel Urruchua, Laureano Yarza, Hernán Jaime, Bernardino Paniagua. D.T; Dardo Rivarola. Ayudante de Campo: Gustavo Cartasso.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Ariel Zapettini y Andrés Acosta.

