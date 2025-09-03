Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

Velobrush usa tecnología de cepillos rotativos y baja presión permite limpiar bicicletas a fondo sin dañar componentes eléctricos.

Limpieza automática para bicicletas y e-bikes.

Baja presión, alto rendimiento.

Ahorro de agua con sistema de recirculación.

Apta para cualquier tipo de bicicleta.

Hasta 25 bicis por hora.

Ideal para talleres, hoteles y municipios.

Opciones de financiación disponibles.

Velobrush es una solución diseñada para responder a una necesidad creciente: mantener limpias las bicicletas y e-bikes de forma automática, cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente. Frente al auge del ciclismo urbano, deportivo y turístico, esta tecnología se posiciona como un aliado clave para mejorar la experiencia de uso sin generar impactos negativos sobre los recursos naturales. Gracias a un sistema que combina baja presión, cepillos rotativos y boquillas de alta precisión, la Velobrush logra resultados impecables con un consumo reducido de agua y energía. El diseño se centra en proteger los componentes delicados de las bicicletas, incluyendo aquellas con cuadro de carbono o sistemas eléctricos, sin comprometer la eficacia de la limpieza.

Fuente: Ecoinventos

