Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía1 minuto de lectura
Velobrush usa tecnología de cepillos rotativos y baja presión permite limpiar bicicletas a fondo sin dañar componentes eléctricos.
- Limpieza automática para bicicletas y e-bikes.
- Baja presión, alto rendimiento.
- Ahorro de agua con sistema de recirculación.
- Apta para cualquier tipo de bicicleta.
- Hasta 25 bicis por hora.
- Ideal para talleres, hoteles y municipios.
- Opciones de financiación disponibles.
Velobrush es una solución diseñada para responder a una necesidad creciente: mantener limpias las bicicletas y e-bikes de forma automática, cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente. Frente al auge del ciclismo urbano, deportivo y turístico, esta tecnología se posiciona como un aliado clave para mejorar la experiencia de uso sin generar impactos negativos sobre los recursos naturales. Gracias a un sistema que combina baja presión, cepillos rotativos y boquillas de alta precisión, la Velobrush logra resultados impecables con un consumo reducido de agua y energía. El diseño se centra en proteger los componentes delicados de las bicicletas, incluyendo aquellas con cuadro de carbono o sistemas eléctricos, sin comprometer la eficacia de la limpieza.