3 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

Velobrush usa tecnología de cepillos rotativos y baja presión permite limpiar bicicletas a fondo sin dañar componentes eléctricos.

  • Limpieza automática para bicicletas y e-bikes.
  • Baja presión, alto rendimiento.
  • Ahorro de agua con sistema de recirculación.
  • Apta para cualquier tipo de bicicleta.
  • Hasta 25 bicis por hora.
  • Ideal para talleres, hoteles y municipios.
  • Opciones de financiación disponibles.

Velobrush es una solución diseñada para responder a una necesidad creciente: mantener limpias las bicicletas y e-bikes de forma automática, cuidadosa y respetuosa con el medio ambiente. Frente al auge del ciclismo urbano, deportivo y turístico, esta tecnología se posiciona como un aliado clave para mejorar la experiencia de uso sin generar impactos negativos sobre los recursos naturales. Gracias a un sistema que combina baja presión, cepillos rotativos y boquillas de alta precisión, la Velobrush logra resultados impecables con un consumo reducido de agua y energía. El diseño se centra en proteger los componentes delicados de las bicicletas, incluyendo aquellas con cuadro de carbono o sistemas eléctricos, sin comprometer la eficacia de la limpieza.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.