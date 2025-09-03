3 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

Este miércoles 3 de septiembre se conmemoran los 108 años de la querida comunidad educativa. Funcionó inicialmente en donde en la actualidad se encuentra dictando clases la Escuela N° 21, primera edificación escolar de Las Flores. Entre 1930 y 1936, arquitectos españoles dirigieron la obra de construcción del mayor establecimiento educativo de Las Flores ubicado en la manzana delimitada por las calles Las Heras, Moreno, Pueyrredón y Avellaneda. La ejecución estuvo a cargo del constructor florense Juan Cingolani. Su estilo arquitectónico morisco, de características palaciegas, le terminó de dar imponencia a una edificación que vio por primera vez ingresar a los alumnos por sus puertas un 1 de abril de 1937. El municipio de Las Flores en ese entonces donó a la Nación la Manzana Nro. 14 para que se construyera la escuela de tejas rojas. Los arcos, escaleras y mayólicas fueron importadas de España y la influencia de la arquitectura árabe en el edificio es notable. Con más de 1500 alumnos en la actualidad en sus tres niveles: Primario, Secundario y Terciario (el Jardín de Infantes funciona en otro edificio), la Escuela Normal de Las Flores ocupa una manzana completa entre las calles Avellaneda, Las Heras, Moreno y Pueyrredón. Fue considerada Patrimonio Histórico de la comunidad y está en evaluación su nombramiento como edificio Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.