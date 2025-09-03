La Escuela Normal Superior cumple 108 años

Este miércoles 3 de septiembre se conmemoran los 108 años de la querida comunidad educativa. Funcionó inicialmente en donde en la actualidad se encuentra dictando clases la Escuela N° 21, primera edificación escolar de Las Flores. Entre 1930 y 1936, arquitectos españoles dirigieron la obra de construcción del mayor establecimiento educativo de Las Flores ubicado en la manzana delimitada por las calles Las Heras, Moreno, Pueyrredón y Avellaneda. La ejecución estuvo a cargo del constructor florense Juan Cingolani. Su estilo arquitectónico morisco, de características palaciegas, le terminó de dar imponencia a una edificación que vio por primera vez ingresar a los alumnos por sus puertas un 1 de abril de 1937. El municipio de Las Flores en ese entonces donó a la Nación la Manzana Nro. 14 para que se construyera la escuela de tejas rojas. Los arcos, escaleras y mayólicas fueron importadas de España y la influencia de la arquitectura árabe en el edificio es notable. Con más de 1500 alumnos en la actualidad en sus tres niveles: Primario, Secundario y Terciario (el Jardín de Infantes funciona en otro edificio), la Escuela Normal de Las Flores ocupa una manzana completa entre las calles Avellaneda, Las Heras, Moreno y Pueyrredón. Fue considerada Patrimonio Histórico de la comunidad y está en evaluación su nombramiento como edificio Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires.

About The Author