Corte programado de energía eléctrica este jueves

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 4 de septiembre de 2025 en el horario de 8:00 a 10:30 horas se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar a cabo tareas de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda preventiva. La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles: Avda. Independencia, Avda. Vidal (mano impar), Carlos Ruiz Santana y Carlos Pellegrini. Es importante aclarar que las zonas mencionadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten confirmar con exactitud si su suministro será alcanzado por el corte, acercarse personalmente al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063. La tarea se suspenderá en caso de lluvia. Desde la Cooperativa pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los abonados.

