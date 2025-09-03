3 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Corte programado de energía eléctrica este jueves

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus abonados que el día jueves 4 de septiembre de 2025 en el horario de 8:00 a 10:30 horas se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar a cabo tareas de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda preventiva. La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles: Avda. Independencia, Avda. Vidal (mano impar), Carlos Ruiz Santana y Carlos Pellegrini. Es importante aclarar que las zonas mencionadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten confirmar con exactitud si su suministro será alcanzado por el corte, acercarse personalmente al sector de Redes en Av. Carmen y Pellegrini o comunicarse al teléfono (2244) 442063. La tarea se suspenderá en caso de lluvia. Desde la Cooperativa pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los abonados.

Cooperativa de Electricidad

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

4 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este jueves

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Escuela Normal Superior cumple 108 años

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Empresa austriaca lanza sistema de lavado de bicicletas y e-bikes totalmente automático, limpia hasta 25 bicicletas por hora con bajo consumo de agua y energía

4 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.