Nueva movilización por la Autovía en ruta 3

2 horas atrás Fm Alpha

Será el próximo domingo 14 de septiembre a las 15hs. Se convoca a vecinas y vecinos a reunirse en la rotonda del Cristo, sobre la Ruta 3, para reclamar de manera pacífica, firme y sin banderías políticas por la urgente construcción de la Autovía. La Ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía YA. Traé tu cartel, tu bandera argentina, tu voz y tus ganas de luchar por una causa que nos une a todos. ¡Nos encontramos en la rotonda! Sumate y compartí esta invitación. Entre todos podemos hacer la diferencia.

