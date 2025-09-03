BM – miércoles 3 de septiembre

LAS DANZAS DE LA TACUARA SE LUCIERON EN UN SELECTIVO PROVINCIAL QUE SE REALIZÓ EN JOSÉ C. PAZ Integrantes del cuerpo de baile del Centro Tradicionalista La Tacuara, que dirigen los profesores Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez, obtuvieron importantes resultados en el Selectivo Provincial de Malambo Femenino que se realizó días pasados en la ciudad bonaerense de José C. Paz. Clasificó para el Nacional que en octubre se llevará a cabo en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba: Conjunto de Malambo Mixto conformado por: Camila Ruiz, Micaela Druleña, Delfina Bassi, Iara González, Mariano Hourcade, Bautista Bassi y sus profesores Sabrina Ocampo y Diego Rodríguez. Mientras que en Conjunto Tradicional logró el pasaporte al Nacional de Córdoba el Grupo de Danzas de La Tacuara integrado por Alejandra Coda, José Orlando, Gisela Mellinger, Mariel González, Micaela Druleña, Diego Rodríguez, Mariano Hourcade y Bautista Bassi.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN DISTINTOS ESPACIOS PÚBLICOS Personal de la Subsecretaría de Espacios Públicos e Infraestructura Vial continúa con los trabajos que se llevan adelante habitualmente en distintos puntos de la ciudad. Se realizó la demarcación vial de las lomadas de Avda. Venancio Paz, las cuales se extienden desde calle Tucumán hasta Avda. Vidal. Además, se concretan tareas de embellecimiento que comprenden pintura de juegos, de la pista de patinaje, entre otros, en la Plazoleta del Club de Leones.

EN HOMENAJE A SUSY RIZZO, LA COMEDIA MUNICIPAL ESTRENA “LAS DE BARRANCO” En reconocimiento y en un sentido homenaje a la figura de Susana Rizzo, quien hasta su fallecimiento en 2024 fuera la Directora de la Comedia Municipal de Las Flores, el próximo sábado 13 y domingo 14 de Setiembre desde las 21 horas el cuerpo teatral florense pondrá en escena “Las de Barranco”. La sala del remozado Teatro Español de nuestra ciudad será la locación donde se exhibirá esta obra escrita por Gregorio de Laferrere, considerada un clásico del teatro nacional y que la Comedia Municipal de Las Flores interpretará en estas dos noches especiales. “Las de Barranco” retrata la vida de una familia venida a menos, encabezada por la viuda Barranco quien, junto a sus hijas, intenta mantener las apariencias y ascender socialmente a cualquier costo. Entre enredos y críticas sociales y un tono que combina la ironía con la ternura, “Las de Barranco” invita a reflexionar sobre las ambiciones, los prejuicios y las pasiones humanas que siguen vigentes más de un siglo después. Bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo Arrúa, el elenco que interpretará la obra esta conformado por: Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio Dagostino, Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi. Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre. Es válido de destacar que la entrada para presenciar la obra teatral “Las del Barranco”, será libre y gratuita para toda la comunidad.

AJEDREZ: GAEL BENAVÍDEZ CLASIFICÓ SEGUNDO EN LA SÉPTIMA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE Gael Benavídez, al ocupar la segunda ubicación en la categoría Sub 15 donde participaron 37 jugadores, se convirtió en el mejor florense de la Escuela Municipal de Ajedrez en la séptima fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó en el Club Racing de General La Madrid. El certamen reunió 135 aficionados al juego ciencia, donde los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así: en Sub 10 (21 inscriptos) sexto resultó Elson Calzada, en tanto que en Sub 12 (16 jugadores) Lucas Lerra y Simón Dulau se ubicaron quinto y sexto, respectivamente. En Sub 15 (37 anotados): 13°) Tomás Espíndola, 34°) Simón Bertamino y 35°) Iván Aranda; en Sub 18 (13 inscriptos): 6°) Bautista Pires; y en Libres (39): 11°) Mario Orlando, 23°) Ana Laura Orlando y 25°) Rocío Orlando. La próxima partida se desarrollará el 5 de octubre en Junín.

NADADORES DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” SE PRESENTARON EN LA PLATA Una delegación del plantel de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” tuvo un muy buen desempeño en el “Torneo Encuentro Platense”, que se realizó el fin de semana en el Club Estudiante de La Plata.

Los resultados alcanzados fueron los siguientes: Macarena Espinosa (2° en 200 m. espalda registrando Marca Nacional -MN-; 10° en 50 m. libres, 4° en 50 m. espalda -MN-, 13° en 200 m. libres y 2° en 100 m. espalda -MN-).

Guadalupe Valerio (1° en 50 m. libres -MN-, 3° en 200 m. pecho -MN-, 3° en 100 m. libres, 4° en 50 m. pecho -MN-, 1° en 50 m. mariposa y 6° en 100 m. pecho -MN-).

Valentina Perazzo Iriarte (6° en 50 m. libes, 8° en 100 m. libres, 4° en 50 m. pecho -MN- y 5° en 50 m. mariposa).

Benjamín Lemma González (2° en 100 m. libres -MN-, 3° en 50 m. libres -MN-, 2° en 50 m. pecho, 5° en 50 m. mariposa y 2° en 200 m. libres -MN-).

Candelaria Lemma González (5° en 100 m. mariposa, 10° en 200 m. libres, 2° en 200 m. pecho -MN-, 6° en 50 m. pecho, 16° en 50 m. mariposa y 5° en 100 m. pecho -MN-).

Santino Lemma González (15° en 50 m. libres, 7° en 50 m. pecho y 9° en 50 m. mariposa).

Renata Llull (15° en 50 m. pecho).

Delfina Antonelli Gigena (14° en 50 m. mariposa, 16° en 50 m. libres, 14° en 50 m. pecho, 12° en 50 m. espalda y 12° en 100 m. libres.

Domingo Scarpitti (24° en 50 m. libres, 20° en 50 m. mariposa, 21° en 100 m. libres y 20° en 50 m. pecho).

Gonzalo Onzari (7° en 50 m. libres, 9° en 50 m. espalda, 11° en 50 m. mariposa y 6° en 100 m. libres).

Luca Branchesi Gómez (3° en 50 m. libres, 3° en 50 m. pecho, 2° en 50 m. espalda, 6° en 50 m. mariposa y 3° en 100 m. libes).

Posta cadetes 4×50 libres mixta: 2°) Domingo Scarpitti, Candelaria Lemma González, Guadalupe Valerio y Gonzalo Onzari.

Posta menores 4×50 femenina: 1°) Valentina Perazzo Iriarte, Candelaria Lemma González, Macarena Espinosa y Guadalupe Valerio.

BOCHAS: CUARTO PUESTO PARA NICOLAS ETCHELET EN EL PROVINCIAL DE JUNÍN La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de Nicolás Etchelet en el Torneo Provincial individual de Bochas de tercera división, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Junín. Intervinieron 50 jugadores, donde el representante de la Asociación de Bochas de Las Flores tuvo un gran desempeño al ocupar el cuarto puesto, producto de los siguientes resultados: en la fase de grupo le ganó 12 a 7 a Chacabuco y 12 a 10 a Dolores, mientras que en 16avos de final superó 12 a 3 a Dolores; en octavos de final derrotó 12 a 10 a Junín “A”; en cuartos de final se impuso 12 a 10 sobre Zona Sur; y en semifinal perdió 12 a 1 frente a 9 de Julio. El campeón fue Lincoln, siendo escoltado por 9 de Julio, Zárate y Las Flores. De esta manera el florense, que fue dirigido por Oscar Mercapide, estuvo a la altura de las circunstancias, llegando a las instancias decisivas de este competitivo certamen.

