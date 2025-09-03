Patín Artístico Juventud Deportiva: la Copa UPA Proyecto Interior quedó en casa

El pasado domingo 31 de agosto se desarrolló en las instalaciones del CEF Nro. 6 de nuestra ciudad el último torneo de la Liga UPA Proyecto Interior. En el mismo, se entregaban las copas de clubes (clubes con sumatoria de podios) y además, a las atletas que cumplieron con los dos torneos que organizó la liga, y participaron clubes de Rauch, Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, Bolívar, La Plata, Saladillo, Loma hermosa y Las Flores.

Los resultados obtenidos fueron:

1° Mercere Mía

1° Andres Tatiana

1° Rodriguez Magali

1° García Juana

1° Dorronsoro Paz

2°Davancens Felicitas

1° Peñalva Kiara

2° Etchelet Luana

1° Caputo Paulina

1° Iritcity Zoe

3° Teves Bianca

1° Griffiths Delfina

1° Arrua Martina

2° Bertholet Pia

3° Duarte Antonia

4° Farías Juana

1° Dunne Emma

3° Prieto Irina

2° Benavidez Indiana

1° Peverelli Emma

2° Carballo Lola

5° Aguirre Solange

3° Prieto Tania

1° Rosas Alfonsina

3°Delgado Mila

5° Pasos Jana

4° Zarauza Renata

1° Pellejero Miguelina

1° Dierickx Juana

2° Ramella Juana

4° Andrade Juana

1° Siri Carola

2° Polito Uma

6° Labolita Lola

4° Vera Renata

1° Jacquet Valentina

2° Mercere Bianca

1° Cantet Juana

Mención categoría Incentivo: Supply Juanita, Larrosa Brisa, García Martina, Triano Isabella, Felice India, Caputo Danussi Justina, Repetto Fátima, Vera Juana, Gioiosa Antonia y Ramella Paloma. La jornada finalizó con la entrega de copas a los clubes con más podios obtenidos en los torneos anteriores (sumatoria de puntos):

1° Juventud Deportiva Las Flores

2° MUNAY de Mar del Plata

3° Excursionistas de Tandil

4° Patín Bolívar

Por 3er. año consecutivo, las patinadoras del Club Juventud Deportiva se consagraron campeonas de UPA Proyecto Interior.

