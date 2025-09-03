Patín Artístico Juventud Deportiva: la Copa UPA Proyecto Interior quedó en casa

Patín Artístico Juventud Deportiva: la Copa UPA Proyecto Interior quedó en casa2 minutos de lectura
El pasado domingo 31 de agosto se desarrolló en las instalaciones del CEF Nro. 6 de nuestra ciudad el último torneo de la Liga UPA Proyecto Interior. En el mismo, se entregaban las copas de clubes (clubes con sumatoria de podios) y además, a las atletas que cumplieron con los dos torneos que organizó la liga, y participaron clubes de Rauch, Mar del Plata, Tandil, Punta Alta, Bolívar, La Plata, Saladillo, Loma hermosa y Las Flores.
Los resultados obtenidos fueron:
1° Mercere Mía
1° Andres Tatiana
1° Rodriguez Magali
1° García Juana
1° Dorronsoro Paz
2°Davancens Felicitas
1° Peñalva Kiara
2° Etchelet Luana
1° Caputo Paulina
1° Iritcity Zoe
3° Teves Bianca
1° Griffiths Delfina
1° Arrua Martina
2° Bertholet Pia
3° Duarte Antonia
4° Farías Juana
1° Dunne Emma
3° Prieto Irina
2° Benavidez Indiana
1° Peverelli Emma
2° Carballo Lola
5° Aguirre Solange
3° Prieto Tania
1° Rosas Alfonsina
3°Delgado Mila
5° Pasos Jana
4° Zarauza Renata
1° Pellejero Miguelina
1° Dierickx Juana
2° Ramella Juana
4° Andrade Juana
1° Siri Carola
2° Polito Uma
6° Labolita Lola
4° Vera Renata
1° Jacquet Valentina
2° Mercere Bianca
1° Cantet Juana
Mención categoría Incentivo: Supply Juanita, Larrosa Brisa, García Martina, Triano Isabella, Felice India, Caputo Danussi Justina, Repetto Fátima, Vera Juana, Gioiosa Antonia y Ramella Paloma. La jornada finalizó con la entrega de copas a los clubes con más podios obtenidos en los torneos anteriores (sumatoria de puntos):
1° Juventud Deportiva Las Flores
2° MUNAY de Mar del Plata
3° Excursionistas de Tandil
4° Patín Bolívar
Por 3er. año consecutivo, las patinadoras del Club Juventud Deportiva se consagraron campeonas de UPA Proyecto Interior.