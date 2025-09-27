27 de septiembre de 2025

Exposición Rural: por la lluvia se reprogramó el horario de la inauguración

La organización de la muestra ganadera y comercial confirmó este sábado que la inauguración oficial de la 79na. Exposición Rural tendrá lugar desde las 16hs. debido a la incesante lluvia de esta mañana. Según el SMN, en horas de la tarde no se prevén precipitaciones. En tanto el almuerzo de camaradería con entrega de premios a las cabañas se realizará con normalidad. FM Alpha transmite en vivo y en directo.

