Exposición Rural: por la lluvia se reprogramó el horario de la inauguración

La organización de la muestra ganadera y comercial confirmó este sábado que la inauguración oficial de la 79na. Exposición Rural tendrá lugar desde las 16hs. debido a la incesante lluvia de esta mañana. Según el SMN, en horas de la tarde no se prevén precipitaciones. En tanto el almuerzo de camaradería con entrega de premios a las cabañas se realizará con normalidad. FM Alpha transmite en vivo y en directo.

