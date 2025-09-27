Torneo Clausura: todo sigue igual y se jugará también los jueves por la noche

Mañana se disputará la sexta fecha de primera división porque se anuncia buen tiempo climático. Finalmente los delegados de los clubes no se pusieron de acuerdo para “acortar” los torneos de todas las categorías y se seguirá jugando a dos ruedas. FM ALPHA 91.5Mhz. transmitirá desde las 16, el partido Juventud Deportiva- Juventud Unida

Después de marchas y contramarchas y reuniones que no llegaron a los acuerdos pensados de antemano, la Liga de Futbol de Las Flores decidió no modificar los campeonatos oficiales Clausura de todas sus divisionales.

Las suspensiones por lluvia, sumado a la fecha de votación democrática de octubre y el Día de la Madre, donde tampoco se jugará, hicieron que inicialmente se pensara modificar los torneos para poder llegar a culminarlos antes de fin de año. Como no hubo unanimidad de criterios, el presidente de la Liga de Futbol Francisco “Pato” Palacios dio la orden de no modificar nada por lo que a partir de ahora los dirigentes van a ir planeando cuando comenzará a jugarse también entresemana. A fin de octubre y durante noviembre, en algunas fechas la pelota rodaría los domingos por la tarde y los jueves por la noche. No hay otra opción que esto así suceda porque de lo contrario los torneos de las siete divisionales del futbol florense culminarían ya en el próximo año 2026. Mañana domingo, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional anunció buen clima y soleado, se jugará la penúltima fecha de la primera rueda. En el estadio del CEF N° 6, se cruzarán a las 16 hs Barrio Traut y Ferrocarril Roca. Antes, desde a las 14 hs, también en primera división pero de Futbol Femenino, jugarán los equipos “amarillos” y “ferroviarios”. La sexta fecha se completará con dos encuentros en el estadio de Ferrocarril Roca: en el “27 de Abril”, a las dos de la tarde, habrá un choque interesante entre El Hollín y El Taladro, mientras que el partido de fondo, con transmisión de FM ALPHA 91.5, será protagonizado por el puntero Juventud Unida que de visitante jugará con un entonado Juventud Deportiva.

