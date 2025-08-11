Ferro ganó el clásico y quedó como solitario puntero

(gentileza Jony Agostino) En su estadio, con gol de Iván Garcete a los 13 del segundo tiempo, los ferroviarios le ganaron 1 a 0 a El Taladro. Al perder Barrio Traut, los albicelestes quedaron como únicos líderes del Clausura.

(Por Flavio Iacomini)

De nuevo aparece como gran protagonista el equipo campeón del Apertura 2025. Esta vez, ya luce como máximo líder de un torneo que recién comienza pero que ya lo muestra con su clásico poderío de los últimos años.

El equipo de Luciano Bertamino, que ayer no estuvo en el banco porque está cumpliendo la fecha de suspensión del domingo anterior cuando fue expulsado por el árbitro Carlos Servidio, estuvo dirigido esta vez por el profesor Luciano Poffer.

Ferro mostró su actitud de salir a buscar el partido ante un rival como El Taladro que cuenta con buenos jugadores en su plantel y que en los primeros minutos también buscó posiciones ofensivas en el terreno de juego.

La buena tarea del local en casi todas su líneas, con un inspirado Mauro Ramos, que ya se va consolidando como un jugador importante del futbol florense, contribuyeron para que en un pasaje del primer tiempo Ferro tuviera dos chances claras primero con Lautaro Acosta y en el rebote con Mauro Ramos que tuvieron una gran respuesta del arquero Bruno Alegre.

El Taladro, también tuvo opciones con Gabriel Cenzano y Jonatán López. Las buenas intervenciones del arquero ferroviario Pablo Abrego, que lució seguro, desbarataron cada intento.

En un primer tiempo equilibrado, la diferencia llegó a los 13 minutos del complemento cuando el recién ingresado Iván Garcete con una gran definición puso el 1 a 0. El centro de Mauro Ramos y el anticipo del mediocampista albiceleste, que de cabeza impulsó la pelota que se coló junto al poste derecho del arquero del “Verde”.

Si bien El Taladro insinuó reaccionar, a las expulsiones del primer tiempo de Sergio Caputo de El Taladro y de Lautaro Acosta de Ferro, se le sumaron luego en el segundo tiempo las rojas que recibieron Vicente Carricart del lado de El Taladro y Lucas Valdez de los ferroviarios.

Con mucho espacio en el campo de juego, terminó prevaleciendo el despliegue y el respaldo físico de varios futbolistas ferroviarios que jugaron gran partido. Buen nivel en Ramos, Estanislao Iglesias en la mitad de cancha y Alexio Aguirre e Iván Lozano en posiciones defensivas.

Terminó mejor el ferroviario, a pesar de que El Taladro tuvo una chance en el final cuando a través de un remate de pelota parada casi alcanzó la igualdad.

Con este segundo triunfo consecutivo, Ferrocarril Roca, al perder Barrio Traut ante Juventud Unida, quedó como solitario puntero del campeonato Clausura de Primera división.

El próximo domingo se cruzará con El Hollín, mientras que su rival del domingo El Taladro, tendrá como próximo rival a Atlético Las Flores.

