Fricción política Libertarios – Izquierdista en puerta de campaña electoral

El sábado pasado se llevó a cabo una movilización por Palestina ante el desastre humanitario generado por el accionar genocida por parte de Israel en la Franja de Gaza. Dicha movilización se dio principalmente en las grandes capitales del país.

En Las Flores, convocado por el Frente de Izquierda, la docente Fulvia Condorí, colgó en el obelisco y el municipio una bandera de Palestina. Los libertarios con Bernardo Lemma a la cabeza, salieron al cruce con un video en rechazo de la acción implorando los millones de pesos que se gastan en mantener los edificios públicos, como así también los espacios públicos no se Vandalizan de acuerdo a lo acordado en el HCD, decía en el video Lemma. Ante esta acción, el Frente de Izquierda respondió con una carta abierta al pueblo de Las Flores.

CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE LAS FLORES

VANDALISMO es reprimir Jubilados, personas con Discapacidad, vaciar el ANSES

y apoyar un Genocidio!

El sábado 9 de agosto, en todo el mundo se realizó el Cacerolazo Global contra

el genocidio y el hambre impuesto por Israel al pueblo palestino. En Buenos

Aires la cita fue a las 15 hs, y en Las Flores nos sumamos con una convocatoria

solidaria en el veredón municipal, denunciando los 50.000 niños y niñas

palestinos asesinados o heridos según datos de UNICEF, víctimas de la

invasión de Israel a Gaza ordenada por Netanyahu, criminal de guerra declarado

por la Corte Penal Internacional de la ONU.

En el acto unimos este reclamo al rechazo de la entrega del agua por el

gobierno de Milei a la empresa israelí Mekorot, y al repudio por el

procesamiento de la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi, acusada

falsamente de antisemitismo por su oposición al sionismo y a los crímenes del

Estado de Israel.

Colocamos banderas palestinas en el balcón municipal y en el Obelisco, sin

provocar daño alguno. Sin embargo, el titular local de ANSES, Bernardo Lemma

(El libertario devenido en gerente sin otros méritos), grabó el retiro de la bandera

palestina acusando falsamente a la compañera Fulvia Condori de vandalismo.

Este mismo funcionario ya había arrancado carteles en reclamos por

jubilaciones, medicación y derechos de personas con discapacidad, usando en

las redes sociales términos discriminatorios como “simios” y “cabecitas negras”.

Estas agresiones buscan ocultar las verdaderas razones de nuestra lucha:

salario digno, salud y jubilaciones justas; el fin de la ocupación y el genocidio en

Gaza; la defensa de las fábricas ocupadas por sus trabajadores; y el freno a los

despidos. Pretenden disciplinarnos y silenciarnos, siguiendo el libreto de

Trump, Israel y el ajuste de Milei, que junto a gobernadores y la CGT convalidan

este saqueo: se niegan a convocar medidas de fuerza y aprueban en el

Congreso leyes contra el pueblo trabajador.

¡Vamos por buen camino, mostramos un método de lucha! Junto a Judíos por

Palestina, al Garraham, a los trabajadores de Secco, Textilana, CONICET, INTI,

Delegados Luz y Fuerza, Prestadores de Personas con Discapacidad, Grupo

DISCA, Vialidad Nacional, SUTNA, Instituto Nacional del Teatro, INTA, Plenario

de Jubilados, Tribuna Docente, Agrupación de Docentes Universitarios AGDUBA, Junta int. INCAA, Jubilados de Izquierda, Polo Obrero, Tercerizados de

Aerolíneas Argentina, Despedidos de Georgalos, UATRE Ledesma, ATEN,

UEPC, ADEMYS, AGMER, MTR, entre tantísimos sectores. Nos daremos cita el

sábado 16 de agosto a las 10:30 en la Facultad de Ciencias Sociales- UBAStgo del E. 1029, te invitamos a participar, para ir por nuestras reivindicaciones.

Sábado 16 de agosto a las 10:30-¡Basta de genocidio!¡Basta de ajuste!

Facultad de Ciencias Sociales – UBA – Santiago del Estero 1029

Sumate al Plenario para frenar el ajuste y organizar el paro nacional.

Partido Obrero en el FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD DE LAS FLORES.

