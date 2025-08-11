Diez años de atención y aprendizaje en el Consultorio Podológico de la UNL

Diez años de atención y aprendizaje en el Consultorio Podológico de la UNL1 minuto de lectura
Desde hace 10 años, el Consultorio Podológico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) brinda atención a la comunidad y acompaña la formación de futuros profesionales de la salud. El espacio fue creado en 2015 en el marco de la asignatura Práctica Profesional de la Tecnicatura en Podología. La Mg. Gimena Dezar, coordinadora académica de la Tecnicatura y la Licenciatura en Podología, recordó que «el área de Podología como consultorio está desde el año 2015, pero la carrera funciona en la Facultad desde 2008». Explicó que la decisión de crearlo respondió a la necesidad de fortalecer la formación práctica de los estudiantes: «Necesitábamos un lugar más de práctica, ya que los alumnos del último año rotan por distintos efectores de la ciudad de Santa Fe. Por eso se decidió crearlo en el ámbito de la Facultad de Bioquímica».
Fuente: El Litoral