Hugo Grimaux referente de las plantas de la TDA y América

El reconocido vecino de Las Flores Hugo Grimaux ha transitados diversos medios y escenarios florenses, el viernes pasado, mantuvo una charla con Ernesto “chino” Varela por el funcionamiento de ambas plantas repetidoras en nuestra ciudad.

Sobre la TDA, dijo: “TDA la gente me paraba y me preguntaba, y me había sobrepasado, un día me fui hasta el HCD expliqué la problemática y llamamos a ARSAT. Nunca nos pudimos comunicar. Todo robotizado porque te atendía un contestador, hasta que me pude comunicar con un número de reclamo…Explico la problemática y previamente nos pusimos a levantar firmas para hacer más fuerte el pedido para que se restablezca, se lograron dos páginas de firmas, fue todo muy rápido, se pudo tratar en la sesión ordinaria, además pudimos comentarle la situación al intendente…Luego del número de reclamo pudimos reunirnos en forma personal. Y así, el intendente estuvo en las oficinas y pudo gestionar dicho reclamo con el número correspondiente. De ahí en adelante comienza la gestión y nos avisan que el miércoles iba a venir un ingeniero a Las Flores para conocer la situación. Nos pusimos en contacto y reestableció el servicio. También nos acompañó Daniel Viqueira de Impulsar…Se trató de una rotura de la fibra óptica aparentemente en la zona de Monte, pero no es oficial. La gente de ARSAT se fue contenta con la colaboración. Ellos dicen que están cansados porque la gente casi siempre va de mal modo…” Sobre la cobertura de la misma, dijo: “Hay distintas antenas en función de la cantidad de kilómetros, la más larga hasta 60 kilómetros en forma externa, si la gente de Cacharí con una buena antena y altura la podrían captar…Hay algunas señales fuera de servicio y algunas vandalizadas…”

¿Mas canales a incorporar? “El jueves pasado, había una reunión oficial en ENACOM para realizar ampliación de canales y la posibilidad de que los canales locales se puedan subir a la TDA, pero es un tema para rato. Sería toda una novedad…”

Sobre la torre de América, dijo: “En la torre hay instalado un equipo de la Cooperativa Eléctrica en casos donde no se pueden comunicar con celulares. Cuando ellos salían al campo no sabían si había pasado algo porque se demoraban en alguna actividad…”

Audio de la entrevista completa a Hugo Grimaux.

