La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores unifica su Centro de Atención al Asociado1 minuto de lectura
La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a la comunidad que a partir de este lunes 11 de agosto se unifica la atención al público de los servicios de Energía y Futurtel en las oficinas administrativas ubicadas en 25 de Mayo 513. Esta decisión responde a la necesidad de brindar una atención más eficiente, cómoda y centralizada para todos los asociados. En este espacio se podrán realizar gestiones vinculadas a nuevas altas, trámites, consultas y reclamos de ambos servicios.
Horario de atención:
Lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 hs.
Importante:
Se informa que no se atenderá más al público en el edificio de Futurtel.
Vías de contacto disponibles:
Administración:
Teléfono: 2244 442066
WhatsApp: 2244 407101
Email: oficinacelf@gmail.com
Futurtel:
Teléfono: 2244 440213
WhatsApp: 2244 483426
Email: informacion.futurtel@gmail.com
Desde el Consejo de Administración, se continúa trabajando para optimizar la experiencia de cada asociado, brindando atención personalizada y soluciones integrales desde un solo lugar.