Ferro ganó su tercera copa del año

Se adjudicó la Copa de la Liga de Futbol de Las Flores al no presentarse a jugar su rival Barrio Traut. Para los ferroviarios un año duro y de mucho trabajo pero de grandes resultados. El “amarillo” recibiría una sanción por el “desplante” de la tarde de ayer, debido a que al trofeo liguista se lo considera una competencia oficial.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Roca, a su Bicampeonato 2025, le añadió en la tarde de ayer en el CEF N° 6 su festejo por la obtención sin jugar de la Copa de la Liga de Futbol de Las Flores, un trofeo que todos los años pone en disputa la entidad madre del futbol local y en donde lo recaudado con el valor de la entrada es a su beneficio.

Estos fondos, la entidad que lidera Francisco Palacios los utiliza para afrontar sus costos de cada temporada.

La pregunta es que pasó que Barrio Traut no se presentó al encuentro cuando días antes había mostrado entusiasmo por jugar este anunciado partido.

No hay comunicado oficial al respecto por parte del club, solo comentarios que dicen que el D.T Dardo Rivarola no contaba con los jugadores necesarios para enfrentar al ferroviario debido a que al ser una copa oficial, en el último boletín de la Liga de Futbol aparecieron jugadores sancionados con cinco amarillas que diezmaban el equipo. Por este hecho de no jugar, al “amarillo” le cabría una sanción de parte del tribunal de disciplina.

No obstante esta situación de la no presentación del conjunto de Barrio Traut, al finalizar el primer tiempo del encuentro donde jugaron Juventud Deportiva (flamante ganador de la Copa de la Liga 2025) y Ferrocarril Roca en Futbol Femenino, los jugadores de Ferrocarril Roca y el cuerpo técnico albiceleste, recibieron el trofeo de ganadores de la Copa de la Liga de Futbol de Las Flores.

El capitán Luis Péon fue quien primero levantó la Copa, luego que se la entregase el presidente liguista Francisco “Pato” Palacios.

Tercera premiación del año para el equipo dirigido técnicamente por Luciano Bertamino, que finalmente luego de haber ganado los títulos “Apertura” y “Clausura”, cerró el año futbolístico con todas las mieles del éxito.

