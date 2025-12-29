29 de diciembre de 2025

Murió Ricardo «Chiqui» Pereyra, voz emblemática del tango argentino

5 horas atrás

Ricardo “Chiqui” Pereyra, cantor emblemático del género y referente indiscutido de la música popular argentina, murió tras atravesar una prolongada agonía que mantuvo en vilo a su familia, a colegas y a miles de seguidores en todo el país. La confirmación llegó en la madrugada a través de un mensaje profundamente emotivo publicado por su hija Paula en redes sociales. Con palabras cargadas de dolor, comunicó el fallecimiento del artista y dejó entrever la mezcla de esperanza y resignación que marcó las últimas semanas. El milagro no llegó, aunque la fe nunca se perdió, aun cuando el pronóstico era tan claro como implacable. Todo había comenzado a principios de diciembre, cuando una caída en su vivienda cambió de manera abrupta el rumbo de los días. Desde entonces, la preocupación creció hora tras hora. Pereyra fue trasladado de urgencia a un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresó en estado crítico y con pronóstico reservado. La espera fue angustiante, marcada por partes médicos cautelosos y mensajes familiares que pedían tiempo, respeto y, sobre todo, acompañamiento. Ricardo “Chiqui” Pereyra había nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro. Sus primeros pasos artísticos los dio en grupos folklóricos locales, hasta que la vida le marcó un giro decisivo en 1978. Una selección de nuevas voces lo llevó a Buenos Aires y al histórico programa Grandes Valores del Tango, donde su talento fue tan evidente que los productores decidieron incorporarlo directamente como profesional. Desde allí, su carrera no se detuvo.

Fuente: La Brújula 24

