Ni nadar, ni andar en bicicleta: el ejercicio que previene las várices en los adultos mayores

Fm Alpha

Con la realización de este ejercicio, los adultos mayores pueden mejorar la circulación y entre otros beneficios, prevenir la aparición de várices. Los adultos mayores deben realizar ejercicio. Más allá de hacer un bien desde lo emocional y lo psicológico, lo cierto es que también esto ayuda a prevenir una serie de problemas físicos. Uno de ellos son las várices, que pueden aparecer de repente y llegar para quedarse. Si bien la natación y el andar en bicicleta son dos grandes ejercicios para prevenir este tipo de problemas, lo cierto es que el yoga también se posiciona fuerte en este sentido.  El yoga es excelente para adultos mayores y várices porque mejora la circulación con posturas invertidas que, entre otras cosas, también tonifican los músculos y reducen el estrés.

Fuente: Río Negro

