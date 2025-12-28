Murió Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa

La actriz francesa, ícono del cine y defensora acérrima de los derechos de los animales, murió este domingo a los 91 años, anunció la fundación que lleva su nombre. “La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento. La legendaria actriz es recordada por sus protagónicos en películas como Y Dios creó a la mujer y El desprecio, pero además filmó casi medio centenar de largometrajes y lanzó más de 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera. Además, su imagen —asociada a los años 50 y 60— se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Fuente: La Nación

