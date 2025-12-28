28 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Murió Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa

1 minuto de lectura
41 segundos atrás Fm Alpha

La actriz francesa, ícono del cine y defensora acérrima de los derechos de los animales, murió este domingo a los 91 años, anunció la fundación que lleva su nombre. “La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó un comunicado remitido a la agencia AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento. La legendaria actriz es recordada por sus protagónicos en películas como Y Dios creó a la mujer y El desprecio, pero además filmó casi medio centenar de largometrajes y lanzó más de 70 canciones a lo largo de dos décadas de carrera. Además, su imagen —asociada a los años 50 y 60— se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Fuente: La Nación

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Hablamos con el Trío Suizo luego de su actuación “Orgues de Grandeur “

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El domingo 21 de diciembre la magia sobre el patín vuelve a rodar interpretando “El Mago de Oz”

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

De Suiza a Las Flores Orgues de Grandeur gratis en el templo parroquial

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Murió Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa

41 segundos atrás Fm Alpha

No se jugará la copa de la Liga – Se decretó campeón al Club Ferro

9 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Quiénes eran las víctimas del choque fatal entre dos camionetas en la Ruta 3

13 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió premios en Monte y 25 de Mayo

1 día atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.