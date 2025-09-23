23 de septiembre de 2025

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

3 horas atrás Fm Alpha

¡Sorteamos 27.000.000 de pesos…te lo vas a perder…!

Bono del club ferro, una gran institución que te hace vibrar de emoción.

Sorteos semanales por 100.000 pesos. Obsequio pago contado por 500.000.- pesos.

Y desde octubre del 2025 a julio del 2026, sorteamos un Obsequio mensual por 1.000.000 de pesos por mes más bono especial sorteo doble chance a 3 cifras a elección.

Pero en agosto, obsequio pre final por dos millones de pesos, mas bono especial doble chance a 3 cifras con número a elección.

El gran obsequio final por diez millones de pesos, más bono especial doble chance a 3 cifras con número a elección…todo, todo, todo, ¡sale o sale…!

También, sorteos extras para los 12 ganadores de los premios mensuales y gran final, donde se les entregará un bono especial a 3 cifras para jugar el siguiente sábado donde participarán por 20 millones de pesos

¡Club Ferro una institución que te hace vibrar de emoción…!  Participe ganando y colaborando – Espere a su promotor..!

