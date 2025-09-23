23 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Un nuevo avance fortalece los huesos frente a la osteoporosis: podrá evitar fracturas

1 minuto de lectura
5 minutos atrás Fm Alpha

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Leipzig (Alemania) y la Universidad de Shandong (China), ha descubierto un mecanismo clave para el fortalecimiento óseo. El estudio, titulado El receptor 133 acoplado a proteína G (GPR133/ADGRD1), sensible a la mecánica, mejora la formación ósea, publicado por Signal Transduction and Targeted Therapy en la revista Nature, identificó el receptor celular GPR133 (también conocido como ADGRD1) como fundamental para la densidad ósea y que podría utilizarse para tratar la osteoporosis. , una enfermedad que debilita los huesos y disminuye la resistencia del hueso frente traumatismo, haciendo más propensa la aparición de fracturas.

Fuente: Infobae

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Habrá más dosis de un tratamiento clave para la atrofia muscular espinal en Argentina

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Provincia vacunará también a quienes no hayan tenido dengue

2 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Un nuevo avance fortalece los huesos frente a la osteoporosis: podrá evitar fracturas

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Luis Alvarez presentó «Basta», su nuevo tema a dúo con el saladillense Gaby Méndez

13 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Corte programado de energía eléctrica este martes

14 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Día del Estudiante: la Promo 2025 celebró en el CEF Nro. 6

18 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.