Un nuevo avance fortalece los huesos frente a la osteoporosis: podrá evitar fracturas

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Leipzig (Alemania) y la Universidad de Shandong (China), ha descubierto un mecanismo clave para el fortalecimiento óseo. El estudio, titulado El receptor 133 acoplado a proteína G (GPR133/ADGRD1), sensible a la mecánica, mejora la formación ósea, publicado por Signal Transduction and Targeted Therapy en la revista Nature, identificó el receptor celular GPR133 (también conocido como ADGRD1) como fundamental para la densidad ósea y que podría utilizarse para tratar la osteoporosis. , una enfermedad que debilita los huesos y disminuye la resistencia del hueso frente traumatismo, haciendo más propensa la aparición de fracturas.

Fuente: Infobae

