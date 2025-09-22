Luis Alvarez presentó «Basta», su nuevo tema a dúo con el saladillense Gaby Méndez

El querido y exitoso cantante local y el cantautor oriundo de Saladillo presentaron «Basta», canción compuesta íntegramente por el florense con arreglos del propio Méndez e interpretada por ambos. Fue en el marco de una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Dirección de Cultura local. «La verdad que estamos muy contentos. Es un día muy importante para los dos ya que esta canción que tiene su propio videoclip significa todo un logro. Hace un año que nació este proyecto y hoy tenemos el placer de poder presentarlo» contó Alvarez. Por su parte, Méndez se mostró feliz de estar en Las Flores. «Es un gusto haber hecho esta canción con Luis a quien aprecio mucho. Esperemos que a la gente le guste». Más adelante, el florense expresó que «el video que puede verse en You Tube fue filmado íntegramente en Pardo que es un paraje hermosísimo como todos ya saben».

About The Author