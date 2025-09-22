22 de septiembre de 2025

Corte programado de energía eléctrica este martes

36 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa a sus asociados que el día martes 23 de septiembre de 2025, en el horario de 07:00 a 08:30 horas, se realizará un corte programado de energía eléctrica para llevar a cabo tareas de reparación en líneas de media tensión, luego de los daños ocasionados por el reciente temporal. La zona afectada quedará delimitada por las siguientes calles:

– Pueblos Originarios
– Adolfo Alsina
– Carlos Pellegrini
– Luis Pasteur

Se recuerda que las zonas indicadas son estimativas. Por tal motivo, se recomienda a los usuarios que necesiten información más precisa sobre el alcance del corte acercarse al Sector de Redes (Av. Carmen y Pellegrini) o comunicarse al teléfono (2244) 442063 para recibir asesoramiento.  En caso de lluvia, las tareas serán suspendidas y reprogramadas. Solicitamos disculpas por las molestias que esta situación pudiera ocasionar y agradecemos la comprensión de todos los asociados. Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. Tu cooperativa, nuestro compromiso.

