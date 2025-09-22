Día del Estudiante: la Promo 2025 celebró en el CEF Nro. 6

(fotos gentileza Las Flores TV) Ayer domingo 21 de septiembre en el estadio del CEF Nro. 6 se realizó una nueva edición del Encuentro de Promos nivel secundario. En el día de la llegada de la primavera, una importante cantidad de egresados de nuestra ciudad se dieron cita en el predio de Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen con sus atuendos. La música y las coreos animaron la jornada que mostró la espectacularidad de siempre. Participaron del encuentro jóvenes estudiantes de todos los establecimientos educativos florenses quienes fueron vitoreados por el público (familiares y amigos) que coparon las tribunas del estadio «Orestes Propato».

