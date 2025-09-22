22 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Día del Estudiante: la Promo 2025 celebró en el CEF Nro. 6

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

(fotos gentileza Las Flores TV) Ayer domingo 21 de septiembre en el estadio del CEF Nro. 6 se realizó una nueva edición del Encuentro de Promos nivel secundario. En el día de la llegada de la primavera, una importante cantidad de egresados de nuestra ciudad se dieron cita en el predio de Avda. San Martín y Bdo. de Irigoyen con sus atuendos. La música y las coreos animaron la jornada que mostró la espectacularidad de siempre. Participaron del encuentro jóvenes estudiantes de todos los establecimientos educativos florenses quienes fueron vitoreados por el público (familiares y amigos) que coparon las tribunas del estadio «Orestes Propato».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Runners florenses participaron de la 42da. Maratón Internacional de Buenos Aires

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¡Por muchos años más!: Tienda «La Princesa» cumplió 86 años

4 horas atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – lunes 22 de septiembre

6 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Día del Estudiante: la Promo 2025 celebró en el CEF Nro. 6

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Runners florenses participaron de la 42da. Maratón Internacional de Buenos Aires

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¡Por muchos años más!: Tienda «La Princesa» cumplió 86 años

4 horas atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – lunes 22 de septiembre

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.