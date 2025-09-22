Runners florenses participaron de la 42da. Maratón Internacional de Buenos Aires

Runners florenses participaron de la 42da. Maratón Internacional de Buenos Aires2 minutos de lectura
Bajo un cielo gris de domingo, más de 15.000 corredores se colgaron la medalla de la Maratón de Buenos Aires 2025, que otra vez transformó a la ciudad en uno de los circuitos más rápidos y convocantes de Latinoamérica. Entre los miles que establecieron el récord de participantes, el más rápido fue el etíope Habtamu Birlew Denekew, que paró el reloj en 2 horas, 09 minutos y 24 segundos. Por detrás, los keniatas Esphond Cheruiyot (2h09m46s) y Dickson Kiptoo (2h15m06s) completaron el podio. Lejos de hacerse esperar, los primeros argentinos en llegar ocuparon el sexto, séptimo y octavo puesto de la mano de Joaquín Arbe (2h19m21s), David Rodríguez (02h19m20s) y Ezequiel Chavarría (02h19m30s), respectivamente. De Las Flores participaron Daniel Franco (debut en esa distancia), Walter Javier Dierickx (debut en esa distancia), Gabriel Céspedes, Gustavo Rotella y Eduardo Franco. Los 42 kilómetros, organizados por la Asociación Ñandú y con el apoyo de Adidas, se largaron a las 7 de la mañana desde la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, el mismo lugar en el que fue la llegada. Durante el recorrido, los competidores corrieron por los barrios de Palermo, Recoleta y el centro de la Ciudad por la 9 de Julio pasando por el Teatro Colón, el Obelisco y la Plaza de Mayo hasta llegar a La Boca, desde donde retomaron rumbo a la meta. ¡Felicitaciones a todos!.