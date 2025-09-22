¡Por muchos años más!: Tienda «La Princesa» cumplió 86 años

El tradicional y querido comercio florense, ubicado en Gral. Paz 437, cumplió este 21 de septiembre, nada menos que 86 años de actividad comercial en el rubro textil. Fue creado en 1939. «Es un legado familiar que comenzaron mis abuelos. Lo continuaron mis padres, siguió mamá y luego yo junto a mi familia como todos saben», contó Miryam Miano a la 91.5Mhz. “Hace 86 años supimos poner en valor una vida familiar de trabajo, dedicación y mucha pasión. Por eso hoy sólo podemos dar las gracias a nuestros clientes (pasaron generaciones) por estar cerca de nuestros clientes como la tienda de la familia. Mil gracias por estos 86 años”.

