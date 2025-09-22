BM – lunes 22 de septiembre

PREMIACIÓN DEL CONCURSO LOCAL DE CUENTO Y POESÍA “HUGO MARIO IANIVELLI” Con un importante marco de público, se llevó a cabo en la Dirección de Cultura, más precisamente en la Sala que lleva el nombre del reconocido escritor florense, la ceremonia de premiación del Concurso que está cumpliendo 50 años.

Organizado por la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono” de la Secretaría de Educación, el concurso contó con una destacada participación de la comunidad florense, que año a año enriquece el certamen con sus obras.

El jurado estuvo integrado por la profesora Pilar Corvalán, la bibliotecaria Julia Laría y el escritor Axel Díaz Maimone, quienes tuvieron a su cargo la lectura y valoración de los textos presentados. Cabe señalar que, si bien se otorga un premio simbólico, toda producción artística tiene un valor incalculable. Por ello, el reconocimiento busca ser un estímulo para que los participantes continúen aportando a la literatura local.

Los ganadores son:

En el género cuento, categoría B:

-El 1° premio es para: Pilar García Romero por el cuento “Dos boletos al silencio”

-El 2° premio es para: Nahiara Raineri por el cuento “Un robot, un gato y una salchicha”

-La mención especial es para: Joaquina Cáceres por el cuento “La unión de los poderes”

En el género poesía, categoría B:

-El 1° premio es para Damaris Nicole Delgado por la poesía “Mi cachorro”

En el género poesía, categoría C:

-El 1° premio es para Justo Tomás Theaux por la poesía “Espectro en ruinas”

-La mención especial es para Martiniana Laborde Harle por su obra “Gracias pa”

En el género cuento, categoría grupal:

-Keyla Luna, Zahid Beccar, Uma Díaz Coppola y Joan Zapettini de la Escuela Primaria N°1 por su cuento: “Panchitos en el parque”.

En el género cuento, categoría D:

-El 1° premio es para José Antonio Rodríguez por su cuento “Qapivara, el carpincho”

-El 2° premio es para Karen Cuesta por su cuento “Ese momento”

-El 3° premio fue para Jorgelina Montalbetti por su cuento “Raquel”

-La primera mención especial es para Nicolás Deltín Lacoste por su cuento “Entierro»

-La segunda mención especial es para Delfina Deltín Lacoste por su cuento “Mi magia”

Felicitamos a los ganadores y agradecemos la participación que se incrementa en cada edición.

MUESTRA “CUESTIONES PROPIAS DE LA CASA” – Arte y memoria sobre la prostitución reglamentada en Las Flores (1875–1936) El próximo jueves 25 de septiembre a las 18 horas, en el Museo Histórico Alfredo R. Almada (Av. General Paz 570), se inaugurará la muestra “Cuestiones propias de la casa”, de la artista Valeria Salum. La exposición se realiza en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas y aborda un capítulo poco conocido de la historia argentina y de Las Flores: entre 1875 y 1936, la prostitución estuvo reglamentada por el Estado. Esto significaba que los prostíbulos funcionaban con autorización oficial y que las mujeres debían inscribirse en registros y someterse a normas y controles impuestos por las autoridades. Se trató de un sistema que, lejos de proteger, institucionalizó la trata y la explotación sexual, legitimando desigualdades de género y colocando a las mujeres en una situación de disciplinamiento y vigilancia permanente. Con una propuesta que une arte, investigación y memoria local, la muestra busca recuperar rastros de esas historias silenciadas en Las Flores y abrir un espacio de reflexión crítica desde la perspectiva de género y la historia social. Invitamos a la comunidad a participar de esta apertura y a recorrer la muestra en las salas del Museo Histórico «Alfredo R. Almada».

MIGUEL VILCA LLEGA A FOLCLORE PARA ESCUCHAR Este viernes 26 de septiembre a las 21 horas se presentará en el Salón Rojo Municipal el compositor y músico charanguista Miguel Vilca, en el marco de la 19ª temporada del ciclo Folclore para Escuchar. Oriundo de la provincia de Jujuy, con más de 15 años de actividad ininterrumpida y tras su reciente actuación en Alemania, Vilca arribará a Las Flores después de haber participado en numerosos festivales. Entre su palmarés, figura haber sido ganador de la categoría internacional “Charango de Oro” en la 27ª edición de la Feria y Festival Nacional e Internacional de Alquile, Cochabamba (Bolivia). Desde el ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles, con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, se invita a toda la comunidad a presenciar este importante espectáculo musical libre y gratuito.

ATLETISMO: FLORENSES CONQUISTARON IMPORTANTE CANTIDAD DE MEDALLAS EN EL TORNEO NACIONAL MASTER Luego de la exitosa presentación en la jornada inaugural, los atletas de nuestra ciudad continuaron sumando medallas en el 45° Campeonato Nacional Master de Atletismo de Pista y Campo, que comenzó el jueves 18 y culminó ayer en Concepción del Uruguay. El sábado 20, Sandra Campos (categoría F35) conquistó la Medalla de Oro en lanzamiento de disco, con un registro de 33,55 metros, y la de Plata en lanzamiento de martillo (18,32 m.); en tanto que Atahualpa Rodríguez (M45) ocupó el máximo lugar en el podio en salto triple (10,55 metros); y Eliana Rafeca (M40) fue subcampeona en lanzamiento de disco (18,15 metros) y en la especialidad lanzamiento de martelete también se ubicó segunda (6,16 m.). La Secretaría de Deportes y Cultura felicita a los florenses por esta destacada actuación, quienes alcanzaron el siguiente medallero: Sandra Campos: Oro en lanzamiento de bala, jabalina y disco. Plata en lanzamiento de martillo; Atahualpa Rodríguez: Oro en salto triple. Plata en 110 metros con vallas; y Eliana Rafeca: Plata en lanzamiento de disco y martelete. Bronce en lanzamiento de bala. Debemos consignar que los deportista fueron recibido por el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, demas autoridades y familias en el veredón del Palacio Municipal.

