Tren Patagónico lanzo la venta de pasajes para octubre para ir del mar a la montaña: precios y cómo comprar

El Tren Patagónico vuelve a desplegar sus rieles en octubre y la propuesta no es solo trasladarse de un punto a otro: es vivir la experiencia de unir el Atlántico con la cordillera en un mismo recorrido. Desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, los pasajeros atraviesan la inmensidad de la meseta, el horizonte abierto y los colores cambiantes del paisaje patagónico. La formación contará con coches Pullman con butacas confortables, coches camarote, ideales para quienes buscan descansar en viaje, un coche comedor con menú regional, con opciones para celíacos y veganos. Un coche cine, con contenidos del INCAA y programación infantil. Dos bandejas automovileras, para trasladar vehículos de hasta 1,55 metros de altura. Conexión satelital a internet, un detalle que suma modernidad sin perder el encanto ferroviario.

Fuente: Río Negro

