22 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Tren Patagónico lanzo la venta de pasajes para octubre para ir del mar a la montaña: precios y cómo comprar

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

El Tren Patagónico vuelve a desplegar sus rieles en octubre y la propuesta no es solo trasladarse de un punto a otro: es vivir la experiencia de unir el Atlántico con la cordillera en un mismo recorrido. Desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, los pasajeros atraviesan la inmensidad de la meseta, el horizonte abierto y los colores cambiantes del paisaje patagónico. La formación contará con coches Pullman con butacas confortables, coches camarote, ideales para quienes buscan descansar en viaje, un coche comedor con menú regional, con opciones para celíacos y veganos. Un coche cine, con contenidos del INCAA y programación infantil. Dos bandejas automovileras, para trasladar vehículos de hasta 1,55 metros de altura. Conexión satelital a internet, un detalle que suma modernidad sin perder el encanto ferroviario.

Fuente: Río Negro

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

OTAMERICA concretó la primera operación simultánea de tres buques en Puerto Rosales

3 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gastón Díaz, el argentino de 17 años oriundo de Lanús que compite por ser el mejor estudiante del mundo

6 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Formosa fue elegida por una fundación internacional para implementar tecnología de energías alternativas en las viviendas

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

5 minutos de lectura

BM – lunes 22 de septiembre

35 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Tren Patagónico lanzo la venta de pasajes para octubre para ir del mar a la montaña: precios y cómo comprar

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el partido de Las Flores

13 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Servicio de Telefonía Restablecido

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.