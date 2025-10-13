Ferro volvió al triunfo y de nuevo pelea arriba

(foto gentileza ellentedeportivo_lf) Le ganó 1 a 0 a Atlético Las Flores con gol del marcador central Iván Lozano y ya está segundo en la tabla de posiciones a tres puntos del líder. Su rival rojinegro, jugó un gran partido pero terminó con nueve por las expulsiones de Santino Ramos y Gabriel Hijano.

(Por Flavio Iacomini)

En una jornada que comenzó con cielo gris y que terminó con lloviznas, la primera división ferroviaria en su estadio 27 de Abril volvió al triunfo y ya se colocó en posición de protagonista para encarar la segunda rueda del torneo.

No la tuvo para nada fácil ante un Atlético Las Flores, que jugó bien, con vértigo, aceleración y pelotas cruzadas que obligaron en varias ocasiones a que el arquero Pablo Abrego tuviera que andar a los revolcones mostrando su experiencia y jerarquía en los tres palos.

El gol del conjunto que dirige Luciano Bertamino llegó a los 28 por intermedio del defensa Iván Lozano. Un centro cruzado en el área, hizo que el numero 2 ferroviario ganara las espaldas y defina en el arco que da hacia la avenida Cruz Marqués.

Favorecido por el fuerte viento sudeste, Atlético, que ya desde primer minuto había mostrado una actitud ofensiva, siguió en la misma posición pero esta vez en la búsqueda de la igualdad y casi lo logra.

Un remate de Santiago Gardella de afuera del área grande, Abrego mandó la pelota al tiro de esquina. Un remate de Nahuel Ramos que Abrego volvió a desviar y otras opciones más fue capaz de generar el equipo de camiseta rojinegra. Ferro en el final del primer tiempo tuvo una clara en un avivada de salida rápida de un tiro libe, la tocaron para Lucas Valdez y el delantero solo frente al arquero remató fuerte y la pelota se fue cerca del poste izquierdo del arquero Juan Guallán ( el uno también de muy buena tarde).

En el segundo tiempo, el local exhibió otra actitud y salió a buscar el partido más arriba y generó situaciones como para haber aumentado el marcador, pero Atlético siguió inquietando en ataque con Jonatán Quiñones y Dylan Laborde. La expulsión de Santino Ramos hizo que los jugadores rojinegros debieran esforzarse aun más en la entrega. Antes, ni bien arrancó el segundo tiempo, al minuto, por protestar un fallo el arbitro Carlos Servidio expulsó al D.T rojinegro Diego “Chango” Rodríguez.

El buen partido de Enzo Fuchila y Santiago Gardella en la mitad de la cancha, sumado a las corridas por la banda izquierda de Nahuel Ramos, equilibraron las acciones donde en Ferro ya apareció mas la figura Facundo Eluaiza y Mauro Ramos que tuvieron el aporte del ingreso de Mauro López donde el local tuvo dos chances claras para definir.

Tras la expulsión luego por doble amarilla del lateral izquierdo Gabriel Hijano, el partido al visitante se le hizo más cuesta arriba, pero Atlético no perdió la actitud de tratar de “pescar” alguna jugada que lo llevara al empate. El regreso del defensor Luis Peón, contribuyó a la solidez defensiva del ferroviario que en el final terminó siendo más incisivo en posiciones ofensivas, un hecho que justificó su vuelta a la victoria en el torneo.

Cuando el arbitro Servidío decretó el final del partido, se generaron tumultos luego que el juez decidiera expulsar al mediocampista de Ferro Mauro Ramos ( ex Atlético), protestas que siguieron hasta la zona del vestuario.

Con este triunfo, el equipo albiceleste trepó al segundo lugar en la tabal de posiciones donde marcha con 10 puntos, mientras que Atlético con 4 unidades tiene ahora toda la segunda rueda para intentar su camino de recuperación.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Adrian Araujo, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Iván Garcete, Lautaro Acosta, Mauro Ramos, Lucas Valdéz. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Iván Figgini, Raúl Delgado, Juan Cruz Abraham, Luciano Donadío, Mauro López. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Atlético Las Flores: Juan Guallán, Juan Martín Dupouey, Gabriel Hijano, Santiago Martinolli, Enzo Fuchila, Angel Farías, Santino Ramos, Nahuel Ramos, Dylan Laborde, Santiago Gardella, Jonatán Quiñones. Relevos: Joaquín Bastién, Javier Fuchila, Adrián Rodríguez, Ignacio Aranda, Lautaro Díaz, Marcelo Jaime. D.T: Diego Rodríguez. Ayudante de Campo: Damián Cabral.

Arbitro: Carlos Servidio. Líneas: Horacio Maciel y Emmanuel Díaz.

About The Author