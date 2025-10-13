Agradecen desde la organizacion por el encuentro de Chevrolet

Este fin de semana se llevó a cabo el encuentro de Chevrolet…En el evento aguado por la lluvia el día domingo, se entregaron reconocimientos a los visitantes.

Desde la organización nos contaban «Agradecer a todos los que vinieron a hacer la fiesta loca que hicimos por el mal tiempo que nos jugo una mala pasada, si bien sabíamos, le pusimos el pecho a las balas, agradecidos con todos, policía, transito, municipio… todos trabajaron bárbaro…muchísimas gracias contaba Leandro Laguzzi.

