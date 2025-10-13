La UNLP inauguró el Centro de Investigaciones Geofísicas

La UNLP inauguró el Centro de Investigaciones Geofísicas1 minuto de lectura
La UNLP presentó en las últimas horas el nuevo Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEOF), un nuevo espacio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas que tiene como objetivo potenciar la ciencia y la tecnología. A fines de 2023, la casa de estudios aprobó la propuesta del CIGEOF, estableciéndose como una entidad institucional que reúne a investigadores, docentes, técnicos, personal administrativo, becarios, tesistas y profesionales enfocados en temas de Geofísica. «Su objetivo es fortalecer la investigación y la formación interdisciplinaria, abordando los desafíos presentes y futuros en el campo de la Geofísica, promoviendo la colaboración con otros centros e instituciones del país y del extranjero y potenciando la capacidad de la UNLP en la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico en Geofísica», precisaron.
Fuente: Diario Hoy (La Plata)