La UNLP inauguró el Centro de Investigaciones Geofísicas

La UNLP presentó en las últimas horas el nuevo Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEOF), un nuevo espacio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas que tiene como objetivo potenciar la ciencia y la tecnología. A fines de 2023, la casa de estudios aprobó la propuesta del CIGEOF, estableciéndose como una entidad institucional que reúne a investigadores, docentes, técnicos, personal administrativo, becarios, tesistas y profesionales enfocados en temas de Geofísica. «Su objetivo es fortalecer la investigación y la formación interdisciplinaria, abordando los desafíos presentes y futuros en el campo de la Geofísica, promoviendo la colaboración con otros centros e instituciones del país y del extranjero y potenciando la capacidad de la UNLP en la formación de recursos humanos y el desarrollo tecnológico en Geofísica», precisaron.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

