Las Flores diseña 4 tuvo su noche de gala con la elección de embajadoras

Institucionalmente Mujeres Rurales sigue creciendo y así lo demuestra en cada evento. Como adelantaramos esta mañana, fue nombrada como primer embajadora la joven que representa a FM ALPHA 91.5 Clara Blanstein, en segundo lugar fue para Florentina Municoy que representa a Las Flores TV.

Si bien la noche no acompaño, pero luego de pasar lo mas complicado del evento, el Teatro Español se vistió de fiesta, aunque el evento climático generó la demora de una hora. Bajo la conducción de Jony Civale, la noche comenzó con el reconocimiento a la Sra. María Saldaña, mujer rural del paraje Rosas, que en el 2023 fue distinguida con el premio Lía Encalada a la trabajadora rural.

Luego vino la presentación del Jurado integrado por: José Manuel Rosas de Carlos Casares director de la Fiesta del Girasol. Mariana Palacios modelo y Vice directora del Staff Model Agency. Norma Lambrechi modelo, autora del libro «Alas encadenadas» Historia de niña violada» y acompañante terapéutica. Karina Rogala Organizadora de eventos en Pinamar. Graciana Repetto modelo de S. M. Del Monte. Las florenses; Sofía Salmón reina de la agricultura en el 2018. Marión Richard ex profesora de pasarela de Mujeres Rurales.

Artísticamente. Comenzó con José Rodríguez folk y sus percu-clases.

Llegó la presentación de las modelos donde cada una daba una pequeña reseña.

Las Postulantes: Paulina Fuentes Lencina para el CUF, Iriel Delgado del CUF. Celina Cabral comisión vecinal B. Empleados de Comercio. Noelia de Armas para el Centro Cultural El Malacara. Elizabeth Jackeline Serres para el Centro Vasco. Catalina Sánchez Asociación Celíaca Argentina filiar Las Flores, Giana Betsabé Galeano en representación de la EP N° 11, Clara Blanstein representando a FM Alpha. Florentina Municoy para Las Flores TV, Camila Ruiz del Centro Tradicionalista La Tacuara.

Por el lado de la muestra de ropa, se presentó la colección de Anto Bagliani IG @AntoBagliani – Colección Atenea de Estefanía Pereyra. Luego vino un intervalo musical con Rut Sandoval y grupo 3. La pasarela volvió con la Colección de Lenceria Fina LF de Euge Arnaldo y Alicia Naturan – Colección de Se – vos de Natalin Cabrera – Colección de MO POR MO de Mariangel Ojeda. Colección de Mágica Julia Solimando. Continuando con distintos shows, se presentó Jazmín Cruz interpretando Danza árabe. La muestra continuó con la Colección del Centro Tradicionalista Textiles Mujeres Rurales dirigido por Luisa Valdez. Se presentó el Ballet Folclórico Juvenil La Tacuara. Colección de Mujeres Rurales de by Andrea Izzo Capella. En el final, llegó la perfecta voz de Agus Romero interpretando “Resistiré”. La producción institucional estuvo a cargo de: Micaela Maspero coordinación, Felicitas Maldonado asistente de producción, asesoramiento Azul Cardoso, peinado y maquillaje Stefania Felice, diseño Antonella Bagliani y Nelson Santángelo. fotografía Belén Catricala. David y Romina Lujan en el sonido e iluminación. Todo, bajo la dirección general Andrea Izzo Capella.

