21 de marzo de 2026

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Fiesta Criolla del Hospital: segunda jornada sin doma pero con la Carpa Artística

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54 minutos atrás Fm Alpha

El clima adverso impidió la primera jornada en el campo de doma hoy sábado. «Para mañana domingo está todo en pie. Estarán los jinetes, los tropilleros, las pruebas y todo lo que ya de antemano estaba organizado», indicó Nahuel Pellejero, coordinador general de la parte criolla a FM Alpha. Por la noche, la parte musical no tendrá cambios. Actuarán «Bauti y sus teclados», Ballet «La Tacuara», Eliana Cejas, los payadores Carlos Marchesini y Pedro Saubidet, Ricardo Matías y el cierre con Maggie Cullen. El valor de la entrada fue fijado en 20.000 pesos. Habrá servicio de cantina y parrilla. Transmitirá la 91.5Mhz. a través de su cuenta en Facebook.

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