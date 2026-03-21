Zapata Sec. de Salud: «Con el nuevo director del nosocomio pudimos estar de acuerdo en varios puntos «

A días de importantes cambios políticos en Las Flores, en principio donde la intendencia Blanstein podría implorarle algunos detalles, más la incorporación del nuevo director del hospital Dr. Pedro Fernández, no dejan de ser dos columnas que podrían haber inducido algún cambio. Esto despertó el interés en FM ALPHA en entrevistar al secretario de Salud del Municipio farmacéutico Eduardo Zapata. Entre diversos temas, el profesional vio con positivismos la realización de una lista de acompañantes terapéuticos.

“Con el nuevo intendente venimos trabajando y reuniéndonos en todos sus interinatos, la secretaría continúa con el mismo equipo. Ha habido algunas bajas porque algunos pudieron seguir creciendo en otros ámbitos de la salud. Si bien la situación económica con respecto a otros municipios es similar. Lo que digo es que trabajar en el estado lo que uno tiene que aprovechar es la apertura de puertas que genera trabajar en establecimientos públicos para la futura generación de contactos…” Decía.

“Al nuevo director del Hospital no lo conocía y vivía a la vuelta de donde vivo yo. Cuando asume, al poco tiempo nos pudimos reunir para más que nada asentar bases de trabajo y ver cómo podemos seguir articulando como lo hacíamos en la anterior gestión. Por suerte pudimos estar de acuerdo en varios puntos de cómo pensamos la salud pública en la ciudad y la esperanza de seguir creciendo desde el fortalecimiento del sistema… Hablamos de los servicios del Hospital y cómo se complementa con la secretaría, nosotros tratamos con aquellas personas que tienen una enfermedad o que no se han hecho controles, les decimos que pasen por los centros de salud como son los Caps y que el Hospital pueda dar una mano con aquello que es mayor complejidad…. Eso sería lo ideal en cuanto a la mecánica del trabajo. Si todos podemos aportar con nuestro granito de arena cuidándonos podemos evitar mayores enfermedades, todo esto sumado a los hábitos de convivencia y concientización ejemplo para evitar accidentes en la vía pública. Un golpe en la cabeza luego traer un sinnúmero de inconvenientes en la atención de la salud, y si se puede evitar mejor…” Comentaba.

Sobre la campaña de vacunación antirrábica, dijo: “La Campaña Antirrábica anda muy bien, con 300 animales en el primer día, hoy se sigue vacunando y queremos terminar la campaña en diferentes puntos de la ciudad…” Ante la conmemoración del día sobre le Síndrome de Down, dijo: “Hoy hay mayor inclusión en la sociedad, hoy en día tenemos personas que tienen una carrera de grado, una tecnicatura, inserción laboral y eso es muy importante, si bien se tiene una discapacidad tienen su aporte a la sociedad que es muy valorable en ese sentido…Desde el Area acompaña mucho a las familias y los 21 de marzo se hacen muchas campañas en las redes sociales y en el propio territorio…la detección es importante, los controles de salud más el trabajo interdisciplinario, el habla, la memoria, todo aquello que respecta a lo cognitivo, la calidad de vida aumenta considerablemente. Son personas que no conocen la maldad y es muy agradable pasar tiempo entre todos…Otro punto importante es la participación del acompañante terapéutico que esta semana comenzó la carrera en el Instituto de Formación Docente. Estaría bueno también que puedan tener su Colegio como los arquitectos, abogados, etc. Y desde el municipio confeccionar una lista de acompañantes terapéuticos…”

Finalizando, Zapata comentó sobre la campaña que se avecina junto a Lalcec y opinó sobre la salida de Argentina de la OMS: “Muy pronto comenzaremos con una gran campaña junto a la gente de Lalcec sobre el cáncer de cuello uterino…Es un tema delicado la salida de Argentina de la OMS, no está bueno dejar de compartir con otros países la política sanitaria a nivel mundial, si bien cada país tiene su cultura, está bueno estar en sintonía con los parámetros de esta organización tan importante…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A EDUARDO ZAPATA

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