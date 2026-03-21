La Biblioteca Popular celebra el Día Mundial de la Poesía

El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 21 de marzo, conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüista de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, La poesía “es la música verbal más poderosa”. Por ello, las obras fundacionales de prácticamente cualquier literatura en Oriente y Occidente están en verso por lo que ayudados por el ritmo, los mitos fundacionales tengan una razón de ser”, considera Hernán Bravo Varela. Desde la Biblioteca Popular 25 de Mayo, los invitamos a componer esta sinfonía verbal a través del Mural de la Poesía, y para ello pueden: Escribir una poesía. Elegir una poesía….la que más te guste, la primera que aprendieron de memoria, o ….la última que han leído. Una vez que hayan hecho su selección, pueden envíarla por mensaje a nuestro whatsapp (2244 -427827), a Instagram, a Facebook, o bien acercarla a la biblioteca. Esperamos vuestras poesías, hay tiempo hasta el viernes 27 de marzo de 2026. Gracias por participar!

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