Florencia Albarello, del Área de Ambiente: «La empresa YPF nos informó que se colocó un nuevo tramo del oleoducto»

Luego del derrame de petróleo detectado el pasado fin de semana en nuestro partido, la 91.5 consultó a la integrante del Área de Ambiente para conocer las últimas novedades. «El domingo estuvimos en el lugar pero no pudimos acercarnos al punto exacto donde se produjo el inconveniente por cuestiones de seguridad ya que no teníamos los elementos necesarios como la ropa ignífuga que es necesaria para estos casos. No obstante la técnica de la empresa nos informó al detalle de cómo se está trabajando», explicó Albarello. La joven confirmó que «en estos últimos días se estaban realizando dos tareas a la par. Por un lado contener el derrame y por el otro cambiar el tramo del oleoducto para restituir el servicio. Hoy nos informaron que se colocó un nuevo tramo y que no hay más fugas». Finalmente, la integrante de Ambiente municipal manifestó que «la intención que tenemos es regresar nuevamente a la zona para hacer toma de vista del lugar».

